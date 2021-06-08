В Беларуси начали принимать предзаказы на смартфон POCO F3

Новинка появится в продаже 15 июня. Если оформить предзаказ в МТС сейчас, можно получить скидку 100 рублей при покупке нового мощного смартфона POCO F3.

POCO F3 – прекрасно сбалансированный смартфон, который сочетает в себе высокую производительность и большие фотовозможности.

Смартфон оснащен большим 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+. Частота обновления экрана достигает 120 кадров в секунду, частота дискретизации сенсорного слоя увеличена до 360 Гц. Благодаря этому смартфон мгновенно реагирует на прикосновения пользователя, обеспечивая невероятно плавный игровой процесс.

В POCO F3 установлен мощный процессор Qualcomm Snapdragon 870, содержащий 8 ядер с тактовой частотой до 3,2 ГГц. Чем бы вы ни занимались – просмотром видео, интернет-серфингом или играми – он продемонстрирует прекрасную скорость работы. А от перегрева его защищает специальная технология охлаждения LiquidCool 1.0 Plus.

Раскрыть творческий потенциал поможет тройная камера с разрешением основного модуля 48 Мп. Сверхширокоугольный объектив на 8 Мп даст простор для различных экспериментов и облегчит создание панорамных снимков. С телемакрокамерой на 5 Мп вы сможете делать потрясающие снимки микромира. Фронтальная камера на 20 Мп предназначена для шикарных селфи и разблокировки устройства.

Вся мощь POCO F3 скрыта в ультратонком корпусе толщиной всего 7,8 мм. Два динамика флагманского уровня гарантируют реалистичное объемное звучание. Длительное время автономной работы обеспечивает аккумулятор емкостью 4520 мАч, который заряжается до 100% всего за 52 минуты.

До 14 июня включительно оформить предзаказ на смартфон POCO F3 8/256GB можно за 1299 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 118,09 рубля, а на два года – 56,47 рубля. В период предзаказа на новинку действует скидка 100 рублей.