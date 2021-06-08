Только 3 госпрограммы из 21 признаны в Беларуси высокоэффективными

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Количество высокоэффективных программ к концу пятилетки снизилось, заявил во вторник премьер-министр Роман Головченко на заседании президиума Совмина, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, в предыдущей пятилетке (2016–2020 годы) реализовывалась 21 государственная программа.

"Всего профинансировано в рамках программ 357 миллиардов рублей. Из них бюджетные средства – более 111 миллиардов рублей", – отметил премьер.

Головченко обратил внимание, что программы, касающиеся уровня жизни и комфорта, выполнены с хорошим результатом.

При этом он сделал акцент на том, что согласно итоговому отчету 48% программ отнесены к эффективным и высокоэффективным. По оставшимся эффективность оценивается как средняя.

"Если судить по цифрам, то результат, наверное, неплохой", – предположил глава правительства.

Он также добавил, что вопрос только объективности оценки с точки зрения качества и полноты решенных задач. Головченко сказал, что его настораживает, что "к концу пятилетки снизилась доля высокоэффективных программ". В связи с чем он попросил министра экономики дать пояснение по данному вопросу.

Не выполнено и не реализовано

По информации премьера, не исполнена пятая часть сводных целевых показателей. Отдельные из них не выполнялись на протяжении всего периода функционирования госпрограмм.

"Много вопросов к выполнению мероприятий, предусмотренных в рамках программ. Так, по цифровой экономике не выполнена значительная часть мероприятий: не реализованы или полностью не реализованы проекты электронного больничного, систем безбумажной торговли, автоматизации административных процедур, электронная школа, система управления госфинансами", – перечислил Головченко.

Он отметил, что программа в целом оценивается как эффективная. Поэтому отчет министра связи по этой теме предложил заслушать отдельно.

При этом, как оказалось, много мероприятий не выполнено по программам энергосбережения и строительства жилья. Поэтому премьер-министр задал вопрос: насколько цифры реализации госпрограмм в отчетах коррелируются с реальными делами.

Последует

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