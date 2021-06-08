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Беларусь ограничивает ввоз птицы из Литвы

08.06.2021 15:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Власти Беларуси вводят временные ограничения на ввоз птицы из Литвы из-за птичьего гриппа, сообщается на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

На территории соседней страны выявлены случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

© Sputnik / Александр Кондратюк
Птицу из Саксонии в Беларусь ввозить нельзя: там грипп

По этой причине ввоз птицы в Беларуси из Литвы с 10 июня будет ограничен. Кроме того, ограничения коснутся инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.

В ведомстве добавили, что ранее выданные разрешения на ввоз в страну выше перечисленных товаров приостанавливаются.

Департамент предупредил о необходимости дополнительной биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.

 
Теги: Минск
 
 
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Ограничение на ввоз целого ряда продукции - от яйца до пуха и перьев - начнет действовать с 10 июня.
 
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