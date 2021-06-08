Беларусь ограничивает ввоз птицы из Литвы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Власти Беларуси вводят временные ограничения на ввоз птицы из Литвы из-за птичьего гриппа, сообщается на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

На территории соседней страны выявлены случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

По этой причине ввоз птицы в Беларуси из Литвы с 10 июня будет ограничен. Кроме того, ограничения коснутся инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.

В ведомстве добавили, что ранее выданные разрешения на ввоз в страну выше перечисленных товаров приостанавливаются.

Департамент предупредил о необходимости дополнительной биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.