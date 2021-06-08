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Беларусь ограничивает ввоз птицы из Литвы
08.06.2021 15:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн – Sputnik. Власти Беларуси вводят временные ограничения на ввоз птицы из Литвы из-за птичьего гриппа, сообщается на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.
На территории соседней страны выявлены случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом.
© Sputnik / Александр Кондратюк
По этой причине ввоз птицы в Беларуси из Литвы с 10 июня будет ограничен. Кроме того, ограничения коснутся инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.
В ведомстве добавили, что ранее выданные разрешения на ввоз в страну выше перечисленных товаров приостанавливаются.
Департамент предупредил о необходимости дополнительной биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.
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Ограничение на ввоз целого ряда продукции - от яйца до пуха и перьев - начнет действовать с 10 июня.
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