Новый закон о валюте: исчезнут ли доллары из обменников?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Новые правила вступают в силу с 9 июля. Они предусмотрены поправками в законы по вопросам валютного регулирования и контроля. О нюансах нововведений корреспонденту Sputnik рассказал экономический эксперт, старший аналитик "Альпари Евразия" Вадим Иосуб.

Отбой панике

Появление этой нормы в законе не должно вызывать у людей паники. 9 июля ничего нового не произойдет, считает эксперт.

"Нацбанк не получит ни одного полномочия, которого бы де факто у него не было раньше. Он будет делать при необходимости то, что и раньше мог бы делать, только ссылаясь на конкретный закон", - отметил Иосуб.

В нормативном акте также прописывается понятие "угроза экономической безопасности". Именно она является единственным основанием для ввода ограничений. Получается, что власти такую угрозу допускают и даже предвидят. Должно ли это настораживать?

"Наоборот. Становится чуть более понятно, в какой ситуации ждать неприятных неожиданностей. Раньше, когда это не было прописано, то и повод мог быть достаточно произвольный", - уверен эксперт.

Не первые ограничения

Собеседник напомнил, что в Беларуси были серьезнейшие ограничения в валютной сфере в 2011 году. Валюты не было для населения, появился черный рынок.

"А предприятиям, чтобы купить ее на бирже, нужно было специальное разрешение при очень ограниченном списке оснований. Чуть ли на приобретение только лишь энергоносителей", - рассказал аналитик.

В 2014 году одномоментно ввели 30% сбор на покупку валюты для граждан. "Вот человек приходит в обменник, видит курс продажи, платит за доллар плюс 30% сверху", - пояснил он.

Все это было вызвано искусственным удержанием курса белорусского рубля. Эксперт отметил, что "российский рубль тогда серьезно падал, а белорусский к доллару держали, тратили на это резервы". Желающих купить доллар по искусственно заниженной цене было все больше и больше. Люди активно снимали валюту, в частности российский рубль, чтобы приобретать, например, какую-то технику в РФ, так как там она оказалась дешевле, напомнил он.

"Стала исчерпываться валюта, спрос многократно превышал предложение. В этой ситуации надо было отпустить курс, но не хотели", - считает Иосуб.

Причина и следствие

По его мнению, в любой стране с более или менее свободным валютным рынком, если начнутся какие-то серьезные проблемы в экономике, могут вводится ограничения.

"Валюта в стране сейчас есть, ее хватает. Население может ее купить в обменнике, а предприятия - на бирже. Если по каким-то причинам валюты станет резко меньше, логично, что Нацбанк будет вводить ограничения", - добавил эксперт.

Сложности в этом случае в покупке валюты будут связаны не с тем, что Нацбанк ввел лимиты, а с тем, что валюта кончилась, пояснил он.

"Грубо говоря, если ее нет, то независимо от наличия каких-то там официальных препонов или законов, ты валюту не купишь. Вот и все", - подчеркнул Иосуб.

В санкционном капкане

По мнению аналитика, на наличие валюты в стране может влиять в том числе и политическая изоляция.

"Санкционный режим безусловно будет оказывать давление на количество валюты в стране. Но такого, что мы завтра проснемся, и валюта вдруг исчезнет, не будет. А будет постепенное уменьшение ее предложения", - сказал Иосуб.

По его словам, если при этом будет расти курс, то спрос и предложение будут сбалансированы. Да, валюты меньше, но она стоит дороже и никакого дефицита нет.

А вот если валюты стало меньше, а курс искусственно удерживается, то дефицит может наступить, убежден аналитик. "Если взять и включить печатный станок и, например, резко повысить всем зарплаты в белорусских рублях, то население с этими рублями побежит в обменники. А предприятия с этими рублями побегут на биржу. И валюта может закончиться", - уточнил Иосуб.

По его мнению, если такой кризис произойдет, то он, скорее, будет носить рукотворный характер по внутренним причинам. "Гораздо легче угробить нормально функционирующий валютный рынок неверными решениями, чем какими-то внешними факторами", - отметил эксперт.

Либерализация рынка валюты

Иосуб подчеркнул, что последние пять лет в Беларуси шла постепенная либерализация валютного рынка. Когда после событий 2014 года она началась, у предприятий еще была обязательная продажа валюты - 50% от выручки. Этот процент постепенно снижался. Позже обязательная продажа валюты была отменена. Новый закон позволяет ее вернуть при необходимости, но не вводит ее.

Либерализация валютного рынка коснулась и простых граждан. Сначала им разрешили открывать текущие валютные счета за рубежом для получения зарплаты, каких-то других доходов. Потом гражданам и предприятиям разрешили проводить операции, связанные с движением капитала.

С 9 июля без специального разрешения Нацбанка наши граждане смогут покупать недвижимость и акции за рубежом, становиться учредителями предприятий там. Нужно будет только уведомить Нацбанк. "А раньше требовалось разрешение – идешь на поклон, говоришь, хочу купить акции. Тебе могут разрешить, а могут и нет", - добавил Иосуб.

Но государство подстраховалось тем, что в случае форс-мажора, острого дефицита, могут вводится ограничения. Однако, при этом оговорено, что они временные – не более чем на год. "И это лучше. Раньше, когда нигде сроки не регламентировались, ввели ограничения, и сиди, гадай, через полгода их отменят или через пять лет", - подчеркнул эксперт. После вступления закона в силу все это станет более понятно и прозрачно, считает он.

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