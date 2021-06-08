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Беларусь и Китай намерены нарастить торгово-экономическое сотрудничество
08.06.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Несмотря на замедление деловой активности в мире из-за пандемии, по итогам минувшего года товарооборот между странами увеличился - приблизились к отметке в 5 млрд долларов, что стало вторым результатом после России. Об укреплении двусторонних связей говорили сегодня в парламенте. На видеосвязи председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Минск и Пекин выстраивают отношения на основе взаимного доверия и уважения, отметили спикеры. Важно последовательно активизировать политическое взаимодействие. Китай выразил уверенность, что Беларусь сможет сохранить политическую стабильность и социальное спокойствие. Наши партнеры из КНР готовы поддержать нас на мировой арене, особенно это актуально в условиях санкционного давления со стороны Запада.
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Несмотря на замедление деловой активности в мире из-за пандемии, по итогам минувшего года товарооборот между странами увеличился - приблизились к отметке в 5 млрд...
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