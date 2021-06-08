Война в поле: подорвут ли европейские санкции сельское хозяйство Беларуси?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Никита Чикунов, Sputnik.

Усиливающаяся конфронтация может привести к тому, что под европейские санкции попадут ключевые сектора белорусской экономики, в том числе агропромышленный комплекс.

Чем такой сценарий грозит сельскому хозяйству страны – разбирался Sputnik.

Продовольственный хомут

В ближайшее время Евросоюз намерен ввести персональные санкции против физических и юридических лиц Беларуси, не ограничившись воздушной блокадой . Об этом в минувшую пятницу, 4 июня, сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Такие меры будут действовать в дополнение к анонсированным в начале июня секторальным санкциям. Попасть под них, как сообщало агентство Bloomberg, могут важнейшие отрасли белорусской экономики, в том числе агропромышленный комплекс, важность которого не раз подчеркивал Александр Лукашенко.

"Главные цели ЕС в этом случае заключаются, во-первых, в удовлетворении запроса внутри сообщества на достойный ответ во имя защиты демократических ценностей. Во-вторых, в уменьшении потока валютной выручки белорусский властей", — объясняет руководитель отдела аналитики исследовательского центра Международной торговли и интеграции Вячеслав Коломин.

Сельское хозяйство обеспечивает около 6% ВВП Беларуси. В этом секторе занято почти 8% населения республики, а экспорт продовольствия за рубеж обеспечивает государственный бюджет стабильными финансовыми поступлениями.

По данным республиканского министерства сельского хозяйства и продовольствия, за кризисный 2020 год Беларусь экспортировала аграрной продукции на 5,8 млрд долларов. Чистая валютная выручка составила 2,4 млрд долларов (рост на 2,7% по сравнению с 2019-м).

Крупнейшим импортером продовольствия оказалась Россия. В минувшем году на нее пришлось 74,4% поставок на 4,3 млрд долларов. Другим важным рынком для Минска были страны СНГ. В общем объеме экспорта они заняли 11,8% (681 млн долларов).

Значительно меньше белорусского продовольствия закупили европейские потребители – на 338,5 млн долларов. При этом резко вырос экспорт в Китай, достигнув 255,2 млн долларов. К 2023 году Минсельхозпрод Беларуси планирует нарастить поставки в КНР до 430 млн долларов.

А нужен ли Беларуси Запад?

Возможный запрет Евросоюза на поставки белорусского продовольствия не представляет для республики угрозы, уверен генеральный директор НПЦ Национальной академии наук Беларуси по земледелию Федор Привалов.

"Мы экспортируем сельскохозяйственную продукцию во многие страны, но в большей степени ориентированы на российский рынок. Поэтому какая тут может быть угроза? Никакой опасности для нас я не вижу. Тем более, что за нашей спиной стоит Россия, а параллельно растут поставки в Китай", — рассуждает он.

С такой точкой зрения соглашается руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич. Наиболее премиальными рынками для Минска с точки зрения сбыта аграрной продукции эксперт называет Россию и Китай.

Со своей стороны, сама Европа способствует переориентации белорусского АПК на другие рынки сбыта, напоминает аналитик национального института стратегических исследований Алексей Авдонин.

"Евросоюз на протяжении последних 15 лет проводит последовательную политику по вытеснению товаров из других интеграционных зон со своего рынка. Европа поддерживает свое сельское хозяйство. Поэтому Беларусь ориентировалась на восточный и азиатские рынки, которые гораздо выгоднее европейского. Пробиться на рынок ЕС и удержать там позиции – такой задачи у нас нет", — указывает экономист.

Обойдемся без "голодных" бунтов

Помимо ограничения экспорта белорусского продовольствия, ЕС может наложить запрет на поставки собственной аграрной продукции в Беларусь, не исключает Алексей Авдонин. Однако эффект от такой меры окажется ничтожным.

"Беларусь закупает у ЕС только те виды продукции, которые не растут в нашей природной зоне. Молоком, мясом, фруктами и овощами мы себя полностью обеспечиваем. Если сейчас Европа ведет ограничения по экспорту сельскохозяйственной продукции в Беларусь, никакие голодные бунты у нас не начнутся. Это совершенно фантастический сценарий", — говорит он.

По данным республиканского Минсельхозпрода, уровень самообеспеченности продовольствием в Беларуси в 2020 году составлял 96% — это лучший показатель среди всех стран Евразийского экономического союза (Россия – 89%, Казахстан – 83%, Кыргызстан – 81% и Армения – 71%).

В прошлогоднем глобальном индексе продовольственной безопасности от аналитической группы The Ecomomist Intellegence Unit Беларусь заняла 23 строчку, поднявшись на 13 позиций по сравнению с 2019 годом. Страна получила 73,8 балла из 100 возможных.

По мнению Алексея Авдонина, вопрос продовольственной независимости – крайне важен для Беларуси, поскольку страна на протяжении долгих лет находится под западными санкциями. Это обстоятельство стимулирует Минск развивать отечественную селекцию, добавляет Федор Привалов.

"Не совсем правильно так выражаться, но любое давление извне играет нам на руку, особенно в плане развития селекции. Если надо, вырастим и виноград, и персики", — резюмирует специалист.

В этой связи полезно учесть и опыт России, попавший под западные санкции в 2014 году. Данные ограничения позволили стране увеличить собственное производство сельхозпродукции, указывал ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Запад сам сделал большой толчок для нашего сельского хозяйства, за что ему надо сказать большое спасибо за введенные санкции. Все колхозники благодарят администрации США и ЕС", — цитирует его агентство РБК.

Опрошенные Sputnik эксперты сходятся во мнении, что угроза европейских санкций против белорусского агропромышленного комплекса призрачна из-за бессмысленности подобных мер.

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