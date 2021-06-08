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Посол Беларуси провел переговоры с главой МИД Зимбабве

09.06.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Республике Зимбабве Александр Сидорук провел переговоры с министром иностранных дел и международной торговли страны Фредериком Шавой, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Встреча прошла в формате видеоконференции. На ней во время переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами.

Также речь шла о формировании Совместной постоянной комиссии по сотрудничеству, развитию двусторонней договорно-правовой базы и проведению совместных мероприятий. Были затронуты вопросы обмена визитами.

Ранее глава МИД Беларуси заявлял, что белорусская сторона заинтересована в увеличении поставок техники, оборудования и комплектующих в Африку. Он также встречался с главами делегаций 14 африканских государств, которые приезжали в республику для участия во втором Белорусско-Африканском экономическом форуме. "Беларусь – это ваш надежный и предсказуемый партнер. Наша страна искренне поддерживает панафриканское стремление к единству, устойчивому развитию и коллективному благополучию", – сказал тогда Макей.

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Теги: Минск
 
 
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Недавно глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей в Минске встречался с руководителями делегаций 14 африканских государств.
 
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