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Посол Беларуси провел переговоры с главой МИД Зимбабве
09.06.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн – Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Республике Зимбабве Александр Сидорук провел переговоры с министром иностранных дел и международной торговли страны Фредериком Шавой, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Встреча прошла в формате видеоконференции. На ней во время переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами.
Также речь шла о формировании Совместной постоянной комиссии по сотрудничеству, развитию двусторонней договорно-правовой базы и проведению совместных мероприятий. Были затронуты вопросы обмена визитами.
Ранее глава МИД Беларуси заявлял, что белорусская сторона
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