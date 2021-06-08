Сезон для агробизнеса открыт

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Организовать прибыльный бизнес в сельском хозяйстве довольно непросто. Несмотря на то, что данное направление открывает перед деловыми людьми множество возможностей, успех сопутствует далеко не каждому. В сельской местности есть возможность создать мастерскую по изготовлению изделий каких-либо народных промыслов или направить усилия на продвижение таких популярных в настоящее время направлений, как экотуризм или гастротуризм. Можно, к примеру, заниматься и животноводством, пчеловодством, птицеводством или органическим земледелием.

А сейчас в Беларуси набирает обороты сезон овощей. В нашем климате самые распространенные сейчас, конечно, огурцы и томаты. Как строят бизнес на земле из поколения в поколение в агрогородке Ольшаны - смотрите прямо сейчас.

Это своего рода огуречная биржа - цена зависит от спроса и количества главного продукта. Сегодня овоща много, а завтра - как получится, процесс практически неконтролируемый. Но этот год жителей Ольшан и окрестностей пока не особо радует. Цена сохранилась на уровне прошлого года. В позапрошлом была на уровне 3 рублей за кило в это время. А в этом…

О том, чего не хватает в районе для развития сельхозотрасли, спросили у зампреда Столинского района.

Столинщина хорошо известна своими огурцами, здесь каждый метр занят теплицами, в которых их выращивают. И каждый житель от мала до велика знает об этом овоще буквально все. Огурцы из района вывозят как на местный рынок, так и на экспорт. Вывозят фурами. Но сейчас я нахожусь в Ольшанах в теплице с томатами. Вы спросите причем здесь Ольшаны и помидоры? Сейчас расскажем.

Иван Васильевич - крупнейший фермер не только Столинщины, но и республики. Стоит у истоков выращивания главного ольшанского овоща. 40 лет назад начинал с малого, сегодня его хозяйство - это 260 гектаров земли, где растут сады, стоят теплицы. Огурцы отошли на второй план - выросла конкуренция, пришлось искать другую нишу. Томаты из Ольшан сегодня знают и в Варшаве, и в Краснодаре.

Николай - один из сыновей Ивана Васильевича и его надежное плечо. В их тандеме соединились многолетний опыт отца и умение применять инновации. Все теплицы династии оснащены новейшими технологиями, при этом весь продукт - экологически чистый: если и используют подкормку, то все в выверенных дозах. Проверяют даже состав воды.



