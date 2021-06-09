«Нам надоело тратить свою жизнь на ожидание». Минчанка рассказала о том, как живет и делает ремонт в частном доме под снос

Что касается семьи нашей героини, то за прошедшее с того самого собрания время ребята провели в доме глобальную переделку, пристроив к первому этажу целую комнату.

- Не страшно было затевать ремонт и стройку, когда над домом висит угроза сноса?

- Да, я уверена, что у меня девочки отсюда замуж пойдут. Не верю я в то, что нас снесут. Вот недавно к нам опять приходили оценщики. В третий или четвертый раз уже. Говорят, появился потенциальный инвестор, который хочет провести оценку убытков. Мы этого уже не боимся. Они приходят, оценивают - и дальше тишина. Видимо сносить нас совсем невыгодно. Для себя же мы определили, что будем решать проблемы по мере их поступления.