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«Нам надоело тратить свою жизнь на ожидание». Минчанка рассказала о том, как живет и делает ремонт в частном доме под снос

09.06.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Три года назад жителям 409 частных домов в районе улицы Орловской объявили о возможном сносе. Realt.byрассказывал о том жарком общественном обсуждении, которое проходило в переполненном зале администрации Центрального района. Многим тогда запомнилось эмоциональное выступление молодой мамы с младенцем на руках. Из-за невозможности улучшить жилищные условия и постоянной угрозы сноса семье приходилось ввосьмером ютиться на одной половине дома. Сегодня мы вновь встретились с Полиной (теперь она – популярный инста-блогер 4ipo_lina) и узнали, как изменилась ее жизнь.

«Нам надоело тратить свою жизнь на ожидание». Минчанка рассказала о том, как живет и делает ремонт в частном доме под снос

Четыре семьи в одном доме

Сейчас Полина вместе с мужем и двумя дочками продолжает жить в частном доме в районе Орловской. Анонсированный три года назад снос сюда так и не добрался. На месте остались даже те постройки, которые грозились снести в первую очередь – до 2020 года.

− Эту половину дома более 15 лет назад приобрели родители моего мужа. Кстати, о сносе говорили уже тогда. Здесь родители жили вместе с тремя детьми. Постепенно каждый из сыновей женился и завел собственных детей. В итоге, в небольшом двухэтажном доме площадью порядка 140 «квадратов» в одно время обитали сразу четыре семьи.

«Нам надоело тратить свою жизнь на ожидание». Минчанка рассказала о том, как живет и делает ремонт в частном доме под снос
«Нам надоело тратить свою жизнь на ожидание». Минчанка рассказала о том, как живет и делает ремонт в частном доме под снос

Конечно, отмечает девушка, четырем хозяйкам на одной кухне приходилось нелегко. Все понимали, что надо что-то решать. В какой-то период родственники (у каждого из сыновей в доме есть своя доля) договорились о продаже. Для того, чтобы, наконец, разъехаться, все были готовы идти на уступки: купить с продажи четыре отдельные квартиры никто не рассчитывал. Однако, дело не дошло даже до показов: по телефону, оставленному под объявлением, звонили исключительно агенты. Что отпугнуло потенциальных покупателей − количество прописанных жильцов или туманное будущее частого сектора этой части Минска – осталось невыясненным. Спустя семь лет после тех событий в двухэтажном доме осталось две семьи. Родители мужа переехали за город, а один из братьев уладил квартирный вопрос самостоятельно.

Что касается семьи нашей героини, то за прошедшее с того самого собрания время ребята провели в доме глобальную переделку, пристроив к первому этажу целую комнату.

- Не страшно было затевать ремонт и стройку, когда над домом висит угроза сноса?

- Да, я уверена, что у меня девочки отсюда замуж пойдут. Не верю я в то, что нас снесут. Вот недавно к нам опять приходили оценщики. В третий или четвертый раз уже. Говорят, появился потенциальный инвестор, который хочет провести оценку убытков. Мы этого уже не боимся. Они приходят, оценивают - и дальше тишина. Видимо сносить нас совсем невыгодно. Для себя же мы определили, что будем решать проблемы по мере их поступления.

«Нам надоело тратить свою жизнь на ожидание». Минчанка рассказала о том, как живет и делает ремонт в частном доме под снос
«Нам надоело тратить свою жизнь на ожидание». Минчанка рассказала о том, как живет и делает ремонт в частном доме под снос
«Нам надоело тратить свою жизнь на ожидание». Минчанка рассказала о том, как живет и делает ремонт в частном доме под снос
«Нам надоело тратить свою жизнь на ожидание». Минчанка рассказала о том, как живет и делает ремонт в частном доме под снос

"Рассчитываем и надеемся только на себя"

В результате ремонта у семьи, помимо имеющихся двух комнат (спальни и детской), появилась собственная аккуратная кухня и большая гостиная.

Работы по обустройству пространства заняли три года. В первый год залили фундамент под пристройку, во второй – возвели стены, в третий – провели внутреннюю отделку.

«Нам надоело тратить свою жизнь на ожидание». Минчанка рассказала о том, как живет и делает ремонт в частном доме под снос
«Нам надоело тратить свою жизнь на ожидание». Минчанка рассказала о том, как живет и делает ремонт в частном доме под снос
«Нам надоело тратить свою жизнь на ожидание». Минчанка рассказала о том, как живет и делает ремонт в частном доме под снос
«Нам надоело тратить свою жизнь на ожидание». Минчанка рассказала о том, как живет и делает ремонт в частном доме под снос

Супруги хотели оформить пристройку официально, но этим планам помешал сосед из второй половины дома. По каким-то причинам он отказался ставить свою подпись под документами, а позже и пожаловался на незаконную пристройку в компетентные органы. За пристроенные метры ребята получили штраф и рекомендации оформить все официально. Если дом все же приговорят к сносу, компенсацию за неузаконенную гостиную хозяева не получат.

Кстати, все это время семья стоит на очереди на жилье и является нуждающейся в улучшении жилищных условий.

«Нам надоело тратить свою жизнь на ожидание». Минчанка рассказала о том, как живет и делает ремонт в частном доме под снос
«Нам надоело тратить свою жизнь на ожидание». Минчанка рассказала о том, как живет и делает ремонт в частном доме под снос
«Нам надоело тратить свою жизнь на ожидание». Минчанка рассказала о том, как живет и делает ремонт в частном доме под снос

− Конечно, никаких иллюзий на этот счет мы не питаем. Лично я не вижу смысла сидеть на развалинах и ждать какой-то призрачной очереди. Да, если появится какая-то возможность строиться – будет здорово, но не появится – мы переживать не будем. В любом случае рассчитываем и надеемся только на себя.

«Нам надоело тратить свою жизнь на ожидание». Минчанка рассказала о том, как живет и делает ремонт в частном доме под снос
«Нам надоело тратить свою жизнь на ожидание». Минчанка рассказала о том, как живет и делает ремонт в частном доме под снос
«Нам надоело тратить свою жизнь на ожидание». Минчанка рассказала о том, как живет и делает ремонт в частном доме под снос

После ремонта, как рассказывает Полина, в квартире стало гораздо легче дышать. Дизайн-проект для кухни и гостиной делала профессиональный дизайнер.

«Нам надоело тратить свою жизнь на ожидание». Минчанка рассказала о том, как живет и делает ремонт в частном доме под снос
«Нам надоело тратить свою жизнь на ожидание». Минчанка рассказала о том, как живет и делает ремонт в частном доме под снос

− Я не представляла ни стиль, ни цвет будущей комнаты. Все это придумала наша дизайнер. Скажу честно, обратиться к ней было самым лучшим решением. Она прописала нам все материалы, мебель с точными размерами, расстановку – что-то в процессе поменялось, но в итоге, получилось почти как на картинке. Я очень довольна.

Ремонт в доме еще продолжается. На очереди – коридор и санузлы. Есть идеи и для небольшого участка, на котором уже стоит беседка и шезлонги.

В целом, как рассказывает Полина, все соседи уже давно выдохнули и перестали ждать обещанного сноса. Кто-то за это время обновил фасад, кто-то провел капитальный ремонт, кто-то достроил необходимые помещения. Тратить свою жизнь на то, чтобы сидеть и ждать, когда же случится тот самый снос – всем уже надоело.

«Нам надоело тратить свою жизнь на ожидание». Минчанка рассказала о том, как живет и делает ремонт в частном доме под снос
«Нам надоело тратить свою жизнь на ожидание». Минчанка рассказала о том, как живет и делает ремонт в частном доме под снос
«Нам надоело тратить свою жизнь на ожидание». Минчанка рассказала о том, как живет и делает ремонт в частном доме под снос

P.S. Пока мы готовили материал, семья Полины получила уведомление из УП «Проектный институт Белгипрозем» о том, что их участок подлежит изъятию для государственных нужд и предоставлению УКС Центрального района для строительства многоквартирных жилых домов. Ребята обратились за разъяснениями в УКС, но там ответили, что ничего о подобных планах не знают.

«Нам надоело тратить свою жизнь на ожидание». Минчанка рассказала о том, как живет и делает ремонт в частном доме под снос

 
Теги: Минск
 
 
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Три года назад жителям 409 частных домов в районе улицы Орловской объявили о возможном сносе. Realt.by рассказывал о том жарком общественном обсуждении, которое...
 
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