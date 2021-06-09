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Гидроиспытания завершились на втором энергоблоке БелАЭС

09.06.2021 10:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Завершились гидроиспытания первого и второго контуров второго энергоблока БелАЭС, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Ранее министр энергетики Виктор Каранкевич сказал корреспонденту Sputnik, что физический пуск второго энергетического блока БелАЭС планируется осенью 2021 года.

В апреле текущего года на площадку атомной станции были доставлены тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом для загрузки во второй реактор.

"В соответствии с программой этапа предпусковых наладочных работ, на втором энергоблоке БелАЭС успешно завершены гидравлические испытания и циркуляционная промывка трубопроводов и оборудования первого и второго контуров реакторной установки", - рассказали в пресс-службе ведомства.

При этом обратили особое внимание, что данный технологический процесс проходил при полной загрузке реактора имитаторами тепловыделяющих сборок.

© Sputnik / Виктор Толочко
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В министерстве заверили, что проведенные испытания подтвердили прочность первого и второго контуров энергоблока, в том числе качество изготовления и монтажа оборудования и трубопроводов.

Теперь реакторной установке предстоит этап пусконаладочных работ в виде горячей обкатки, в ходе которого нужно подтвердить работоспособность основного и вспомогательного оборудования реактора на рабочих параметрах.

Белорусская АЭС

Атомную электростанцию в Островце возводят по российскому проекту "ВВЭР-1200", который отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ.

БелАЭС состоит из двух энергоблоков, мощность каждого будет составлять 1200 МВт.

Физический пуск первого энергоблока состоялся в августе 2020-го, в общую энергосистему страны его включили в ноябре. В декабре первый реактор начал работу на половину своей мощности, на полную он заработал 12 января 2021-го.

Работы по возведению второго энергоблока находятся на завершающей стадии, общая готовность - 85%.

 

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Теги: Минск
 
 
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Специальные мероприятия призваны были проверить прочность первого и второго контуров энергоблока, а также качество оборудования и его монтажа.
 
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