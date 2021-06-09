|
Роман Головченко вручил награды за достижения в области качества
09.06.2021 10:33 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Заслуги передовых белорусских организаций отметили на церемонии награждения премией правительства за достижение результатов в области качества и конкурентоспособности продукции. Вручил награды победителям премьер-министр Роман Головченко. Среди лауреатов - 22 организации, 13 из них подтвердили звание повторно. Победители представляют разные отрасли: машиностроительную, транспортную, энергетическую, пищевую и сферу услуг.
За 23 года проведения конкурса премии правительства удостоена 241 организация, при этом некоторые из участников неоднократно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заслуги передовых белорусских организаций отметили на церемонии награждения премией правительства за достижение результатов в области качества и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)