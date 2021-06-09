Роман Головченко вручил награды за достижения в области качества

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Заслуги передовых белорусских организаций отметили на церемонии награждения премией правительства за достижение результатов в области качества и конкурентоспособности продукции. Вручил награды победителям премьер-министр Роман Головченко. Среди лауреатов - 22 организации, 13 из них подтвердили звание повторно. Победители представляют разные отрасли: машиностроительную, транспортную, энергетическую, пищевую и сферу услуг.

За 23 года проведения конкурса премии правительства удостоена 241 организация, при этом некоторые из участников неоднократно.



