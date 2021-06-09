Источник материала: realt.by

В этот раз мы побывали в уникальном месте со своей историей - агроусадьбе "Бивак 1812". Здесь найдутся развлечения для всей семьи: конный манеж, баня, гостиница под земляной крышей, собственный музей на территории усадьбы и домашнее кафе. Впрочем, посмотрите наш обзор и убедитесь сами. Приятного просмотра!