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Земляная крыша, конюшня и лес. Чем интересна уникальная агроусадьба "Бивак 1812"

09.06.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В этот раз мы побывали в уникальном месте со своей историей - агроусадьбе "Бивак 1812". Здесь найдутся развлечения для всей семьи: конный манеж, баня, гостиница под земляной крышей, собственный музей на территории усадьбы и домашнее кафе. Впрочем, посмотрите наш обзор и убедитесь сами. Приятного просмотра!

Земляная крыша, конюшня и лес. Чем интересна уникальная агроусадьба "Бивак 1812"

 
 
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В этот раз мы побывали в уникальном месте со своей историей - агроусадьбе "Бивак 1812". Здесь найдутся развлечения для всей семьи: конный манеж, баня, гостиница под...
 
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