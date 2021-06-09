Чем странам ЕАЭС выгоден отказ от доллара – мнение эксперта

Источник материала: Sputnik Беларусь

Sputnik, Мария Науменко. Министерство финансов России приняло решение отказаться от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). В течение месяца все активы ФНБ в долларах (доля которых сегодня составляет 35%) будут перераспределены между евро, юанем и золотом.

Цель – ослабить зависимость экономики от американской валюты и минимизировать потери от санкций США против банковского сектора путем ограничения долларовых операций.

Как данное решение отразится на странах Евразийского экономического союза, а также смогут ли члены ЕАЭС уйти от доллара и обезопасить свои экономики от западных санкций – Sputnik узнал у директора Института социально-экономических исследований, доктора экономических наук Алексея Зубца.

Коллективный ответ

Структура ФНБ такова, что Фонд формируется за счет дополнительных доходов федерального бюджета от продажи продуктов нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами. По данным российского Центробанка, по состоянию на первое мая этого года объем ФНБ составлял $185,87 млрд.

О решении исключить американскую валюту из ФНБ сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Сейчас доля долларовых активов в нем составляет 35% (приблизительно $65 млрд). Однако уже через месяц доля доллара в активах Фонда будет равняться нулю.

"Сегодня у нас по структуре порядка 35% вложений ФНБ в доллары и 35% – в евро. Теперь предстоит полностью выйти из долларовых активов", – заявил глава Минфина.

По словам председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, мера предосторожности вынужденная – из-за возможных санкций и опасений, что транзакции в американской валюте будут затруднены.

Сейчас под американскими санкциями находятся две страны ЕАЭС – Россия и Беларусь. По словам замглавы МИД РФ Александра Панкина, в Союзе сейчас прорабатывается консолидированный ответ на недружественные санкционные действия Запада.

"Страны Союза находятся в торговых отношениях с Россией. И если Москва будет отказываться от доллара, соответственно, доля американской валюты в международных расчетах внутри ЕАЭС тоже будет падать", – рассуждает директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.

Однако, несмотря на то, что ФНБ отказывается от долларовых активов, сегодня нельзя говорить о том, что происходит тотальная дедолларизация, считает эксперт.

"Вложений в долларовые ценные бумаги по-прежнему будет много. Есть частный бизнес, который имеет право инвестировать куда он хочет и который держит большую часть активов за границей. Также есть население, которое по-прежнему скупает доллары. Особенно В 2020-2021 годах у нас произошел всплеск интереса к иностранным валютам", – рассказал Алексей Зубец.

По данным Центробанка, только за ноябрь – декабрь 2020 года объем конвертации составил $4,7 млрд. Это больше, чем в другие месяцы прошлого года, а также больше, чем в ноябре-декабре предкризисного 2019 года.

Юань или золотой рубль

С точки зрения международных экономических отношений удобство ведения трансграничных торговых операций в долларах заметно превосходит ведение операций в китайской валюте, отмечает собеседник Sputnik.

"Долларовые операции дешевле, механизмы осуществления таких операций отработаны. Не зря американская валюта контролирует 2/3 международных операций. Не потому что все так любят доллар, а потому что так просто дешевле и удобнее. Юань пока не может предоставить таких же благоприятных условий, если мы не говорим о торговле исключительно с Китаем", – рассказал Алексей Зубец.

В то же время, по его словам, есть явные аргументы в пользу отказа от доллара. Среди них – избежание санкций и возможных рисков инфляции по доллару.

"Закачка долларов в американскую экономику неизбежно вызовет инфляцию, а это значит, что нам срочно надо сбрасывать такую валюту с рук, чтобы от этой самой инфляции не пострадать. Помимо секционного антуража отказ от доллара имеет экономическую пользу, поскольку это отказ от актива, который рискует резко подешеветь в ближайшее время", – отмечает Алексей Зубец.

Что касается перехода на расчеты в национальных валютах ЕАЭС, такие шансы есть лишь в отдаленной перспективе, когда будет создана такая же удобная платежная система, как у западных соседей, предполагает глава Института социально-экономических исследований.

"В ближайшие 20 лет такой возможности не предвидится. Даже Беларусь, которая входит с Россией в Союзное государство, в настоящий момент отказывается от российского рубля как от второй валюты. Что говорить о Казахстане, Армении и других государствах?" – рассуждает эксперт.

По его словам, сегодня любая страна старается сохранить собственную национальную валюту – то, что обеспечивает ей свободу маневра и дополнительную защиту от каких-либо шоков, суверенитет и управление собственной экономикой. Тем более, что российский рубль пока не показал своих абсолютно очевидных преимуществ.

"Основные свойства рубля как валюты единого евразийского экономического пространства – это его устойчивость и удобство расчетов в этой валюте. К сожалению, рубль пока подвержен серьезным колебаниям. К тому же, отсутствует международная система расчетов в рублях, которая позволила бы различным сторонам использовать рубль для расчетов между собой. Таким образом, по оценкам Финансового университета при правительстве РФ, на евразийском экономическом пространстве по-прежнему будут ходить одновременно местные локальные валюты, доллар, евро и рубль", – уточнил собеседник Sputnik.

Говоря о возможности создания единой валюты в ЕАЭС, эксперт предполагает, что это будет не валюта одной из стран-участниц Союза, а что-то новое, например, "какой-то новый золотой рубль, который принимался бы всеми, имел конкретную предсказуемую стоимость, привязанную к стоимости доллара".

"Такая международная валюта вполне могла бы заменить доллар или рубль на пространстве ЕАЭС. Однако пока есть лишь предположения, как построить международную валюту на основании золота, но до практической реализации еще очень далеко", – резюмировал Алексей Зубец.