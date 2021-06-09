Часть Указа Лукашенко о реализации калийных удобрений не разглашается

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июня – Sputnik. Часть Указа президента № 205 "О реализации калийных удобрений" не разглашается, сообщает Sputnik.

Как следует из информации на Национальном правовом портале, первые пять пунктов помечены отметкой "для служебного пользования". В них определены конкретные условия реализации калийных удобрений.

Из открытого текста известно, что дополнен один из пунктов Указа, устанавливающего ставку вывозной таможенной пошлины: "Уплата вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения в соответствии с частью первой настоящего пункта осуществляется по выбору плательщика в евро или долларах США в сумме, определенной с учетом установленного Национальным банком на день уплаты официального курса белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте".

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Действующие контракты

10 февраля этого года "Белорусская калийная компания" договорилась с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) о контрактной цене в 247 долларов за тонну.

А 5 апреля была установлена новая контрактная цена на поставки калийных удобрений на индийский рынок – 280 долларов за тонну на условиях CFR. Белорусский промышленный гигант достиг соглашения с крупнейшим индийским импортером IPL.

Статистика

На долю Беларуси в экспорте калийных удобрений приходится примерно 20% мирового рынка. От пошлин на калийные удобрения бюджет республики в 2021 году должен получить около 1,6 млрд бел. рублей (примерно 630 млн долларов - Sputnik).