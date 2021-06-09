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Часть Указа Лукашенко о реализации калийных удобрений не разглашается
09.06.2021 14:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июня – Sputnik. Часть Указа президента № 205 "О реализации калийных удобрений" не разглашается, сообщает Sputnik.
Как следует из информации на Национальном правовом портале, первые пять пунктов помечены отметкой "для служебного пользования". В них определены конкретные условия реализации калийных удобрений.
© Sputnik Виктор Драчев
Из открытого текста известно, что дополнен один из пунктов Указа, устанавливающего ставку вывозной таможенной пошлины: "Уплата вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения в соответствии с частью первой настоящего пункта осуществляется по выбору плательщика в евро или долларах США в сумме, определенной с учетом установленного Национальным банком на день уплаты официального курса белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте".
Документ вступает в силу со дня его подписания.
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Статистика
На долю Беларуси в экспорте калийных удобрений приходится примерно 20% мирового рынка. От пошлин на калийные удобрения бюджет республики в 2021 году должен получить около 1,6 млрд бел. рублей (примерно 630 млн долларов - Sputnik).
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На Национальном правовом портале опубликован Указ президента Республики Беларусь № 205 от 7 июня 2021 г. Документ определяет условия реализации калийных удобрений.
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