ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Часть Указа Лукашенко о реализации калийных удобрений не разглашается

09.06.2021 14:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июня – Sputnik. Часть Указа президента № 205 "О реализации калийных удобрений" не разглашается, сообщает Sputnik. 

Как следует из информации на Национальном правовом портале, первые пять пунктов помечены отметкой "для служебного пользования". В них определены конкретные условия реализации калийных удобрений.

© Sputnik Виктор Драчев
Европа без удобрений: чем грозят Минску санкции против "Беларуськалия"

Из открытого текста известно, что дополнен один из пунктов Указа, устанавливающего ставку вывозной таможенной пошлины: "Уплата вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения в соответствии с частью первой настоящего пункта осуществляется по выбору плательщика в евро или долларах США в сумме, определенной с учетом установленного Национальным банком на день уплаты официального курса белорусского рубля по отношению к соответствующей иностранной валюте".

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Действующие контракты

10 февраля этого года "Белорусская калийная компания" договорилась с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) о контрактной цене в 247 долларов за тонну.

А 5 апреля была установлена новая контрактная цена на поставки калийных удобрений на индийский рынок – 280 долларов за тонну на условиях CFR. Белорусский промышленный гигант достиг соглашения с крупнейшим индийским импортером IPL.

Статистика

На долю Беларуси в экспорте калийных удобрений приходится примерно 20% мирового рынка. От пошлин на калийные удобрения бюджет республики в 2021 году должен получить около 1,6 млрд бел. рублей (примерно 630 млн долларов - Sputnik).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Национальном правовом портале опубликован Указ президента Республики Беларусь № 205 от 7 июня 2021 г. Документ определяет условия реализации калийных удобрений.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Евро и доллар США упали в цене на торгах в среду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

08.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by