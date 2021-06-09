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Евро и доллар США упали в цене на торгах в среду

09.06.2021 14:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Евро и доллар США резко подешевели по итогам торгов во среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро потерял в цене 0,76%, доллар США стал дешевле на 0,85%, российский рубль подорожал на 0,13%.

По итогам торгов 9 июня на бирже указаны следующие курсы:

  • 1 евро – 3,0465 белорусского рубля,
  • 1 доллар США – 2,5007 рубля,
  • 100 российских рублей – 3,4694 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Новый закон о валюте

Напомним, что в Беларуси за Нацбанком теперь законодательно закрепляется возможность валютных ограничений - новые правила вступят в силу 9 июля. Прогноз экономического эксперта, старшего аналитика "Альпари Евразия" Вадима Иосуба о том, чем грозит белорусам данная мера и могут ли исчезнуть из обменников доллары, читайте в материале Sputnik.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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По итогам торгов американская и европейская валюты потеряли в цене более чем две копейки, российский рубль, напротив, подорожал.
 
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