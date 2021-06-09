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Евро и доллар США упали в цене на торгах в среду
09.06.2021 14:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июн – Sputnik. Евро и доллар США резко подешевели по итогам торгов во среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро потерял в цене 0,76%, доллар США стал дешевле на 0,85%, российский рубль подорожал на 0,13%.
По итогам торгов 9 июня на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Новый закон о валюте
Напомним, что в Беларуси за Нацбанком теперь законодательно закрепляется возможность валютных ограничений - новые правила вступят в силу 9 июля. Прогноз экономического эксперта, старшего аналитика "Альпари Евразия" Вадима Иосуба о том, чем грозит белорусам данная мера и могут ли исчезнуть из обменников доллары,
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По итогам торгов американская и европейская валюты потеряли в цене более чем две копейки, российский рубль, напротив, подорожал.
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