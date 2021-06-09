Евро и доллар США упали в цене на торгах в среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Евро и доллар США резко подешевели по итогам торгов во среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро потерял в цене 0,76%, доллар США стал дешевле на 0,85%, российский рубль подорожал на 0,13%.

По итогам торгов 9 июня на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,0465 белорусского рубля,

1 доллар США – 2,5007 рубля,

100 российских рублей – 3,4694 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Новый закон о валюте

Напомним, что в Беларуси за Нацбанком теперь законодательно закрепляется возможность валютных ограничений - новые правила вступят в силу 9 июля. Прогноз экономического эксперта, старшего аналитика "Альпари Евразия" Вадима Иосуба о том, чем грозит белорусам данная мера и могут ли исчезнуть из обменников доллары, читайте в материале Sputnik .

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