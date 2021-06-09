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Назван срок окончания дефицита чипов в мире

09.06.2021 14:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Мировой дефицит чипов, осложняющий производство автомобилей и электроники, продлится еще как минимум год. Такой срок назвала сингапурская компания Flex - третий в мире крупнейший производитель микросхем, сообщает The Financial Times. Такой оптимистичный сценарий возможен при успешной прививочной кампании и в том случае, если люди начнут больше тратить в сфере услуг и меньше на вычислительную технику и электронику для удаленки. С другой стороны, глобальная нехватка комплектующих сыграла на руку производителям: доходы десяти крупнейших компаний рекордно выросли. Они достигли почти $ 23 млрд. Отметим, накануне немецкий производитель Bosch открыл завод по выпуску полупроводниковых чипов. Новое предприятие оценивают как способ помочь Европе и всему миру преодолеть глобальный дефицит микросхем. 


 
 
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Мировой дефицит чипов, осложняющий производство автомобилей и электроники, продлится еще как минимум год. Такой срок назвала сингапурская компания Flex - третий в...
 
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