Италия начала покупать белорусскую кожевенную продукцию на БУТБ

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Италия начала покупать белорусскую кожевенную продукцию на Белорусской универсальной товарной бирже. На последней торговой сессии итальянская компания приобрела пробную партию полуфабриката "вет-блю" на $ 35 тыс. При этом общая сумма сделок, совершенных иностранными покупателями, составила порядка полумиллиона долларов. Ожидается, что в дальнейшем объемы поставок "вет-блю" в Италию и другие страны Европы будут расти, поскольку спрос на эту продукцию со стороны зарубежных компаний заметно превышает предложение.