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Белорусский экспорт в Россию за 4 месяца вырос почти на 20%
09.06.2021 15:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июн – Sputnik. Экспорт из Беларуси в Россию по итогам января - апреля вырос на 17,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал посол Владимир Семашко в Москве на Белорусско-азиатском форуме.
По словам белорусского дипломата, Россия была и остается самым важным партнером и союзником для Беларуси, потому что страны объединены общей культурой и ценностями, что дополняется взаимовыгодным экономическим сотрудничеством.
Согласно статистике, практически половина белорусского товарооборота в минувшем году пришлась на Россию, а это 47,9%. При этом Беларусь занимает 4-е место среди крупнейших внешнеторговых партнеров РФ. Предприятия двух стран имеют налаженную кооперацию.
"Россия также находится на 1-м месте по инвестициям в белорусскую экономику. Крупнейший совместный инвестиционный проект - строительство и ввод в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции в Гродненской области", - цитирует Владимира Семашко
Взаимная торговля в цифрах
Ранее Белстат распространил информацию, что товарооборот между Беларусью и Россией в 2020 году составил 29,5 миллиарда долларов. Взаимная торговля сократилась при этом на 17,3%.
Интересно, что в прошлом году белорусский экспорт в Россию упал всего на 4% и составил 13,1 миллиарда долларов. В то же время российский импорт снизился на 25,6% до 16,4 миллиарда долларов.
При этом отрицательное сальдо для белорусской стороны сложилось в размере 3,3 миллиарда долларов, хотя всего годом ранее оно было на уровне в 8,3 миллиарда долларов.
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В прошлом году на российский рынок приходилось почти 50% всего внешнеторгового оборота республики, что делает РФ крупнейшим торговым партнером.
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