В Беларуси продолжается мониторинг цен

Источник материала: БT

Мониторинг цен в Беларуси продолжается. По постановлению правительства, ежемесячный рост стоимости социально значимых товаров не должен превышать 0,2 %. Насколько государственные и частные торговые сети выполняют это требование - контролируют профсоюзные инспекторы и члены Совета Республики. Кроме стоимости, отслеживают и сам факт наличия стратегических товаров. Сегодня рейды состоялись в Рогачеве. В маршруте продовольственные магазины и аптеки. В числе самых значимых продуктов картофель, лук, молоко, мука и рис. В списке медицинских препаратов основное внимание группе антибиотиков общего действия, сердечным лекарствам, средствам для лечения дыхательных путей и ряду других медикаментов. По итогам проверки в райцентре серьезных нарушений по продуктовым позициям не выявлено.

Андрей Шишкин, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Были случаи колебания цен на овощи, но это как обычно связано с сезонностью их производства. Также мы вскрыли два факта роста цен на медпрепараты в частной аптечной сети. В случае выявления таких фактов мы пишем запрос производителю, торговой сети либо напрямую обращаемся в МАРТ, чтобы воздействовать на продавца или производителя.

Мониторинг цен продолжится во всех регионах. Главная задача - не допустить необоснованного роста цен.





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