Выживем без французского вина: эксперт о санкциях ЕС против АПК Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн - Sputnik. Никита Чикунов. Насколько вероятен сценарий аграрной "блокады" со стороны ЕС, и какая из сторон пострадает сильнее? Об этом и не только Sputnik рассказал директор ГНУ "Институт экономики Национальной академии наук Беларуси", доктор экономических наук, доцент Василий Гурский.

- Василий Леонидович, в минувшем году ЕС ввел в действие третий пакет санкций против Минска. Затронули ли ограничения сельское хозяйство Беларуси? Насколько для республики важен европейский рынок с точки зрения экспорта и импорта продукции АПК?

- Необходимо отметить, что речь не идет о масштабных санкциях в отношении всего АПК Беларуси. Принятый третий пакет санкций со стороны ЕС касается только государственного учреждения "Главное хозяйственное управление" Управления делами президента, в ведении которого находятся 9 сельскохозяйственных предприятий. Очевидно, что это не может оказать существенного влияния на торговые отношения Беларуси и ЕС.

Доля белорусского экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Евросоюз в общем объеме экспорта с 2018 по 2020 годы выросла с 4% до 5,6%. В стоимостном выражении за тот же период экспорт увеличился более чем в полтора раза: с $207 млн до $320 млн. Это обусловлено ростом поставок на европейский рынок пищевых жиров, масел животного и растительного происхождения, прежде всего рапсового, а также фруктов, овощей, алкогольных и безалкогольных напитков.

Сергей Дубовик / Портал Нефтехимия © Photo : Директор Института экономики НАН Беларуси Василий Гурский

В то же время импорт сельскохозяйственной продукции из ЕС вырос с $931 млн в 2018 году до более $1 млрд в 2020-м. Доля европейских поставок в общем объеме сельскохозяйственного импорта Беларуси за этот период выросла с 21,3% до 24,3%. Такой прирост связан с увеличением закупок цветов, рыбы, алкогольных и безалкогольных напитков, какао, продуктов из него и злаков.

Сейчас соотношение экспорта и импорта сложилось в пользу Европы. Но это говорит о том, что возможные санкции будут невыгодны европейским поставщикам. Беларусь, безусловно, выживет без голландских тюльпанов, французского вина и швейцарского шоколада. Импортируемые нами из Европы товары АПК не относятся к товарам первой необходимости, они скорее служат расширению ассортимента.

Но в целом европейский рынок важен для Беларуси. На страны ЕС приходится 18,8% белорусского экспорта. Помимо сельхозпродукции, доля которой в общем объеме экспорта крайне незначительна, в Европу поставляются нефть и нефтепродукты, удобрения, продукция деревопереработки, минеральные удобрения, изделия из нелегированной стали.

Основная проблема присутствия белорусских товаров на европейском рынке состоит в жестком протекционизме со стороны европейских стран. Своих производителей они активно поддерживают, а в отношении иностранных вводят ограничения. Зачастую они маскируются под видом санкций. Не думаю, что европейским компаниям будет выгодно отказаться от белорусской продукции. Однако определенные риски сокращения товарооборота есть.

- Сможет ли Беларусь полностью обеспечить себя продовольствием в случае полного закрытия рынка Евросоюза?

- Сегодня мы полностью обеспечиваем себя всеми основными продуктами питания. Импортирует Беларусь фрукты и орехи, срезанные цветы, масличные семена и плоды, готовые корма для животных, рыбу, алкогольные и безалкогольные напитки. В общем объеме импорта в 2020 года продукция сельского хозяйства занимала 13%.

Обеспечение продовольственной безопасности является одним из приоритетов экономической политики нашей страны и важнейшим ее достижением. В период пандемии и продолжающихся санкционных мер со стороны ЕС и США этот подход полностью себя оправдал. Наша страна способна удовлетворять базовые потребности общества.

- Западные санкции стимулировали развитие импортозамещения в России. Можно ли говорить о схожем положительном влиянии и на Беларусь?

- Санкции против России начались в 2014 году, а против Беларуси еще в 2006-м. Сегодня мы сталкиваемся с очередным витком эскалации напряженности со стороны ЕС и США. Западные "партнеры" постоянно прилагают усилия, чтобы сдержать наше развитие, но эффект прямо противоположный. Эти меры создают благоприятные условия для активизации торгово-экономических отношений и наращивания взаимного товарооборота внутри ЕАЭС.

Совершенно очевидно, что в современных международных условиях выжить и сохранить суверенитет в одиночку не получится ни у одной страны мира. Поэтому потребность наших стран в конструктивном взаимодействии и взаимной поддержке существенно возрастает. Для Беларуси и России оптимальная локализация – это общие рынки ЕАЭС.

Кроме России мы развиваем отношения и торгуем более чем с 200 странами мира. Импортозамещение и диверсификация экспорта всегда было важнейшим направлением экономической политики Беларуси. Такой подход в наибольшей степени соответствует национальным интересам и позволяет обеспечить экономическую безопасность.

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