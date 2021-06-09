Минпром Беларуси: санкции подталкивают к большей кооперации с Россией

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 июн – Sputnik. Возможное введение экономический санкций со стороны ЕС подталкивает к еще большей кооперации с российскими партнерами, заявил замминистра промышленности Дмитрий Харитончик в Москве в кулуарах Белорусско-азиатского форума.

Ранее стало известно, что власти Европейского Союза рассмотрят вопрос введения секторальных санкций против Беларуси. Свое решение в Брюсселе мотивируют инцидентом с посадкой самолета Ryanair. В результате был задержан белорусский гражданин Роман Протасевич и гражданка России Софья Сапега .

"Россия традиционно является нашим основным торговым партнером и основным партнером в сфере кооперации. И как раз таки существующая ситуация, когда многие европейские страны объявили о санкциях, в очередной раз подталкивает нас к еще большей кооперации, к еще большему сотрудничеству", – цитирует замминистра промышленности БелТА .

По словам Дмитрия Харитончика, представители белорусской промышленности уже видят заинтересованность в таком сотрудничестве со стороны российских партнеров.

В настоящее время профильные ведомства двух стран находятся в диалоге, который посвящен расширению и углублению кооперации. Особое внимание уделяется сфере высоких технологий, которые связаны с космической сферой, производством промышленной и автомобильной продукции.

В качестве примера замминистра привел проекты завода "Амкодор" в Петрозаводске, производство МТЗ в Татарстане, сотрудничество на "Брянсксельмаше". Другие белорусские предприятия также задумываются над повышением локализации на своих сборочных производствах, привлекая российских партнеров.

"Поэтому мы видим, что процесс развития кооперации становится более интенсивным",– особо отметил Дмитрий Харитончик.

Читайте также: