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Что касается санкций, здесь процесс постепенно нарастающий. Многие наши партнеры в определенный период времени начинают задумываться о возможных проблемах, связанных с работой. Но, конечно, сказать, что у нас есть критические проблемы в промышленности, так нельзя говорить. Работаем, работаем устойчиво, пока все наши партнеры подтверждают свои обязательства. Мы надеемся, что достаточно спокойно и уверенно пройдем эти санкции. Конечно, мы анализируем возможные риски, рассматриваем возможность диверсификации готовой продукции. Также наши предприятия рассматривают возможность поиска новых контрагентов по поставкам на свои конвейера продукции, поэтому ситуация под контролем. Я думаю, серьезных потрясений нам удастся избежать.

Азиатское направление было и остается одним из приоритетных. Направление, которое имеет практическое наполнение, взаимную выгоду. У нас стратегические отношения с Китаем, мы развиваем разноуровневое сотрудничество с такими ключевыми игроками, как Индия и Пакистан. У нас конструктивный диалог развивается с Южной Кореей. Естественно, что мы намерены развивать свое присутствие, продвигать свои торгово-экономические интересы в этом регионе. Существует масса возможностей для этого.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сотрудничество со странами Азиатского региона - один из приоритетов внешней политики Беларуси От сферы высоких технологий до фармацевтики и производственной кооперации. Сегодня в Москве состоялся белорусско-азиатский форум. Участники - представители...

От сферы высоких технологий до фармацевтики и производственной кооперации. Сегодня в Москве состоялся белорусско-азиатский форум. Участники - представители дипкорпуса стран Азии, которые аккредитованы в России.Когда Запад грозит Беларуси очередными санкциями, наша страна наращивает торгово-экономическое сотрудничество со странами Азиатского региона. Они заинтересованы в белорусских разработках в сфере высоких технологий, IT-секторе, медицине, а также промышленной кооперации.Как отметили эксперты, потенциал Азиатского региона для нашей страны очень высок. В прошлом году экспорт белорусской продукции в страны Азии составил около 2 миллиардов долларов. И есть взаимовыгодный интерес его нарастить.