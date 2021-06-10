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Белорусский рубль укрепился к трем валютам на старте торгов в четверг
10.06.2021 10:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн – Sputnik. Евро, доллар США и российский рубль подешевели на старте торгов в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации биржи на 10:25, евро упал в стоимости на 0,26%, доллар США просел в цене на 0,14%, российский рубль подешевел на 0,35%.
В начале торгов 10 июня на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Российский рубль больше других валют потерял в цене по отношению к белорусскому рублю в начале торгов в четверг – 0,35%.
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