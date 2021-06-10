От $12 тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании

Источник материала: realt.by

В 12 километрах от МКАД, в паре километров за Семковым Городком находится внушительный дачный массив, в который входят несколько садовых товариществ – «Бодрость-84», «Ягодка», «Семушки», «Энергетик-1», «Связист», «Приозерный-86» и т.д. Мы побывали в некоторых из них и узнали, почем там продаются дачи под Минском .

Застройка «Бодрости-84» - из восьмидесятых. Она довольно однородна: классические дачи с участками 4-6 соток разной степени ухоженности расположились на живописных холмах.

Местность настолько холмистая, что, выбирая дачу в «Бодрости-84», нужно быть действительно бодрым - перепады высот тут значительные.

В садовом товариществе есть традиционные дачные блага вроде электричества и сезонного водопровода. Близость к Минску и частоту рейсов маршруток дачники называют главными преимуществами, которые позволяют желающим жить на даче круглогодично или большую часть года.

Товарищества из-за маленьких участков выглядят довольно плотными. У большинства на участке: дом, забор, пять грядок - больше ничего не вмещается. Респектабельно выглядят только сдвоенные участки.

Дачники, построившиеся на обрывах, тратятся на укрепление грунта. Дорого, но может быть вполне эстетично.

«Бодрость» перетекает в «Энергетик». Внешних различий нет. Только перепады высот, кажется, меньшие.

По ощущениям, тут меньше фанатов грядок. Больше дач, созданных исключительно для отдыха.

Маленькое СТ «Приозерный-86» - продолжение массива - выглядит еще уютней. Озера тут, кстати, нет. Название обосновывается тем, что наделы раздавали людям, работавшим в советских санаториях.

И, как всегда, самые уютные дачи - ближе к лесу.

Жители всего дачного массива говорят: "Лес у нас близко, грибной". А водоемы можно выбирать: недалеко ехать на Селюты, чуть дальше - на Минское море. Да, на машине. Ну или на маршрутке: благо, тут они ходят часто.

Что продается в массиве?

В «Бодрости» есть несколько предложений.