От $12 тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании

В 12 километрах от МКАД, в паре километров за Семковым Городком находится внушительный дачный массив, в который входят несколько садовых товариществ – «Бодрость-84», «Ягодка», «Семушки», «Энергетик-1», «Связист», «Приозерный-86» и т.д. Мы побывали в некоторых из них и узнали, почем там продаются дачи под Минском.
Застройка «Бодрости-84» - из восьмидесятых. Она довольно однородна: классические дачи с участками 4-6 соток разной степени ухоженности расположились на живописных холмах.
Местность настолько холмистая, что, выбирая дачу в «Бодрости-84», нужно быть действительно бодрым - перепады высот тут значительные.
В садовом товариществе есть традиционные дачные блага вроде электричества и сезонного водопровода. Близость к Минску и частоту рейсов маршруток дачники называют главными преимуществами, которые позволяют желающим жить на даче круглогодично или большую часть года.
Товарищества из-за маленьких участков выглядят довольно плотными. У большинства на участке: дом, забор, пять грядок - больше ничего не вмещается. Респектабельно выглядят только сдвоенные участки.
Дачники, построившиеся на обрывах, тратятся на укрепление грунта. Дорого, но может быть вполне эстетично.
"Энергетик": меньше перепадов высот и грядок
«Бодрость» перетекает в «Энергетик». Внешних различий нет. Только перепады высот, кажется, меньшие.
По ощущениям, тут меньше фанатов грядок. Больше дач, созданных исключительно для отдыха.
"Приозерный-86": без озера, но уютно
Маленькое СТ «Приозерный-86» - продолжение массива - выглядит еще уютней. Озера тут, кстати, нет. Название обосновывается тем, что наделы раздавали людям, работавшим в советских санаториях.
И, как всегда, самые уютные дачи - ближе к лесу.
Жители всего дачного массива говорят: "Лес у нас близко, грибной". А водоемы можно выбирать: недалеко ехать на Селюты, чуть дальше - на Минское море. Да, на машине. Ну или на маршрутке: благо, тут они ходят часто.
Что продается в массиве?
В «Бодрости» есть несколько предложений.
Этот кирпичный дом выставленза 20 тысяч в эквиваленте.
Самое недорогое предложение - 12 тысяч в эквиваленте - обжитой дом в два уровня на участке в 4,3 сотки.
За 22 тысячи в эквиваленте выставлена аккуратная трехуровневаядача на участке в 5,4 сотки.
230-метровый дом (туалет в доме, в цокольном этаже имеется бассейн, баня и гараж) на 6 сотках выставленза 27,9 тысячи долларов в эквиваленте.