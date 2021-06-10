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От $12 тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании

10.06.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В 12 километрах от МКАД, в паре километров за Семковым Городком находится внушительный дачный массив, в который входят несколько садовых товариществ – «Бодрость-84», «Ягодка», «Семушки», «Энергетик-1», «Связист», «Приозерный-86» и т.д. Мы побывали в некоторых из них и узнали, почем там продаются дачи под Минском.

От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании

"Бодрость-84": хорошая транпортная инфраструктура

Застройка «Бодрости-84» - из восьмидесятых. Она довольно однородна: классические дачи с участками 4-6 соток разной степени ухоженности расположились на живописных холмах.

От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании

Местность настолько холмистая, что, выбирая дачу в «Бодрости-84», нужно быть действительно бодрым - перепады высот тут значительные.

От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании

В садовом товариществе есть традиционные дачные блага вроде электричества и сезонного водопровода. Близость к Минску и частоту рейсов маршруток дачники называют главными преимуществами, которые позволяют желающим жить на даче круглогодично или большую часть года.

От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании

Товарищества из-за маленьких участков выглядят довольно плотными. У большинства на участке: дом, забор, пять грядок - больше ничего не вмещается. Респектабельно выглядят только сдвоенные участки.

От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании

Дачники, построившиеся на обрывах, тратятся на укрепление грунта. Дорого, но может быть вполне эстетично.

От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании

"Энергетик": меньше перепадов высот и грядок

«Бодрость» перетекает в «Энергетик». Внешних различий нет. Только перепады высот, кажется, меньшие.

От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании

По ощущениям, тут меньше фанатов грядок. Больше дач, созданных исключительно для отдыха.

От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании

"Приозерный-86": без озера, но уютно

Маленькое СТ «Приозерный-86» - продолжение массива - выглядит еще уютней. Озера тут, кстати, нет. Название обосновывается тем, что наделы раздавали людям, работавшим в советских санаториях.

От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании

И, как всегда, самые уютные дачи - ближе к лесу.

От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании
От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании

Жители всего дачного массива говорят: "Лес у нас близко, грибной". А водоемы можно выбирать: недалеко ехать на Селюты, чуть дальше - на Минское море. Да, на машине. Ну или на маршрутке: благо, тут они ходят часто. 

Что продается в массиве?

В «Бодрости» есть несколько предложений.

Этот кирпичный дом выставлен за 20 тысяч в эквиваленте.

Самое недорогое предложение - 12 тысяч в эквиваленте - обжитой дом в два уровня на участке в 4,3 сотки.

За 22 тысячи в эквиваленте выставлена аккуратная трехуровневая дача на участке в 5,4 сотки. 

230-метровый дом (туалет в доме, в цокольном этаже имеется бассейн, баня и гараж) на 6 сотках выставлен за 27,9 тысячи долларов в эквиваленте.

А этот дом - в «Энергетике-1».

От тысяч за дачи на холмах у Семкова Городка: всего 10 минут от Минска, лес и Минское море при желании

"Двухуровневый дом. Блок, обложен кирпичом. Печка работающая. Фундамент высокий. Гараж, душевая. Подвал глубокий, вентиляция. Местная канализация, электричество", - сказано в объявлении. Дом выставлен за эквивалентные $33 тысячи.

В «Приозерном» ничего не продается, но рядом, в «Семушках», есть предложения - и недорогие, и "городские" по цене.

Например, аккуратный сборно-щитовой домик с камином, на 4 сотках, выставлен за 14 тысяч долларов в эквиваленте.

Новый (2017 года) коттедж площадью 195 квадратных метров, с баней, беседкой, своей скважиной, канализацией, на участке в 11 соток предлагается за 155 тысяч долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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В 12 километрах от МКАД, в паре километров за Семковым Городком находится внушительный дачный массив, в который входят несколько садовых товариществ –...
 
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