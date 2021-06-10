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Первый энергоблок БелАЭС принят в промышленную эксплуатацию

10.06.2021 14:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Комиссия под председательством заместителя премьер-министра Беларуси Юрия Назарова подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока Белорусской АЭС, сообщает Министерство энергетики в своем Telegram-канале.

"Решение комиссии базируется на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также на основании выданной МЧС лицензии на промышленную эксплуатацию первого энергоблока", - сообщает Минэнерго.

Этапу промышленной эксплуатации предшествовали работы по проверке готовности технологических систем и оборудования к освоению тепловой и электрической мощности, проведению необходимых испытаний, подготовке персонала.

Сейчас первый энергоблок работает на номинальном уровне мощности реакторной установки. С момента его включения в объединенную энергосистему выработано почти 3 млрд. кВтч электроэнергии, сообщает Минэнерго.

Белорусская АЭС

Атомную электростанцию в Островце возводят по российскому проекту "ВВЭР-1200", который отвечает всем нормам безопасности МАГАТЭ.
БелАЭС состоит из двух энергоблоков, мощность каждого будет составлять 1200 МВт.

В возведении БелАЭС приняли участие 36 строительных организаций. Число строителей на пике возведения станции достигало 8,5 тыс. человек.
Физический пуск первого энергоблока состоялся в августе 2020-го, в общую энергосистему страны его включили в ноябре. В декабре первый реактор начал работу на половину своей мощности, на полную он заработал 12 января 2021-го.

Работы по возведению второго энергоблока находятся на завершающей стадии, общая готовность - 85%. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.

В апреле нынешнего года на площадку БелАЭС были доставлены тепловыделяющие сборки с ядерным топливом, которое будет загружено во второй реактор. На осень назначен физический пуск второго энергоблока.

По планам энергетиков, с полным вводом в промышленную эксплуатацию атомной станции будет производиться 18 млрд кВт/ч. Это позволит покрыть потребности страны в электроэнергии на 40%.

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Теги: Минск
 
 
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Комиссия подписала акт приемки, решение базируется на положительных заключениях надзорных органов, а также на основании выданной МЧС лицензии.
 
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