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Россия не бросит Беларусь в случае введения ЕС новых санкций – посол РФ

10.06.2021 14:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн - Sputnik. Россия не бросит Беларусь в случае введения в отношения республики новых европейских санкций, заявил посол РФ в Минске Евгений Лукьянов в МПЦ Sputnik Беларусь в четверг.

Он обратил внимание, что санкции вводятся в отношении тех белорусских предприятий, которые работают на экспорт. "Мы понимаем традиционную структуру экономики Беларуси, которая ориентирована на экспорт. Именно поэтому эти санкции носят такой точечный характер, чтобы подорвать эту часть экспортной активности и ударить по формированию бюджета", - сказал Лукьянов.

"И я понимаю, что санкции носят именно такой характер, чтобы подорвать эту часть экспортной активности Беларуси и ударить по формированию бюджета", - отметил посол.

© Photo : МТЗ
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Евгений Лукьянов заявил, что российская сторона готова будет пустить на свой рынок товары, которые будут перенаправлены Беларусью с рынка ЕС.

"Деталей по конкретным видам товаров и продукции не сообщу. Это определят соответствующие федеральные ведомства Российской Федерации и партнеры в Беларуси. Но они точно будут инвентаризированы с учетом тех последствий, которые будут ощущаемы по результатам применения санкций", - подчеркнул российский дипломат.

Лукьянов также согласился с недавним высказываением главы МИД Беларуси Владимира Макея о том, что санкции вводят для того, чтобы привести к голодным бунтам.

"Вот и вся идеология этих санкций, и они по определению международного права и практики незаконны", - убежден дипломат.

Санкции такого рода могут быть применены по решению Совета Безопасности ООН, подчеркнул Лукьянов.

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Теги: Минск
 
 
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Он обратил внимание, что санкции намеренно вводятся в отношении тех белорусских предприятий, которые работают на экспорт, главная цель - ударить по формированию...
 
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