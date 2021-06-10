Посол России в Беларуси назвал несогласованную союзную программу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Союзная программа, связанная с энергоносителями, ценами и акцизами остается пока несогласованной, завил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Евгений Лукьянов в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь .

"Остается несогласованной, как полуфабрикат. Та, что связана с энергоносителями, ценами и акцизами. Другая карта находится в состоянии целом, она принята", - сказал Лукьянов.

Ранее стало известно, что почти все дорожные карты по интеграции экономик Беларуси и России согласованы , "осталось только одна". Посол считает, что Беларусь и Россия в совместном сотрудничестве имеют больше перспектив, нежели работая порознь.

"Дорожная интеграционная карта", связанная с налоговой тематикой, " в целом принята", отметил посол.

Инициатива по интеграции законодательства Беларуси и России была предложена главами государств в 2019 году. Была сформирована межправительственная группа, которая подготовила проект дорожных карт по различным вопросам. Это компромиссные решения по таким направлениям, как, к примеру, поставки нефти и газа, таможенное и налоговое регулирование.

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