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Посол России в Беларуси назвал несогласованную союзную программу
10.06.2021 14:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн – Sputnik. Союзная программа, связанная с энергоносителями, ценами и акцизами остается пока несогласованной, завил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Евгений Лукьянов в
"Остается несогласованной, как полуфабрикат. Та, что связана с энергоносителями, ценами и акцизами. Другая карта находится в состоянии целом, она принята", - сказал Лукьянов.
Ранее стало известно, что почти все дорожные карты по интеграции экономик Беларуси и России
"Дорожная интеграционная карта", связанная с налоговой тематикой, " в целом принята", отметил посол.
Инициатива по интеграции законодательства Беларуси и России была предложена главами государств в 2019 году. Была сформирована межправительственная группа, которая подготовила проект дорожных карт по различным вопросам. Это компромиссные решения по таким направлениям, как, к примеру, поставки нефти и газа, таможенное и налоговое регулирование.
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Ранее стало известно, что из 28 союзных программ не согласована лишь одна, посол России в Беларуси уточнил какая.
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