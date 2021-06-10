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В Витебской области продолжается восстановление свиноводческих и молочно-товарных комплексов

10.06.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Увеличение объемов сельхозпродукции, максимальная загрузка перерабатывающих предприятий и закрепление кадров на селе - реализацию 70-го Указа "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области" обсудили сегодня на севере страны. Здесь созданы агропромышленные объединения, в которые входят производители зерна, молока и мяса. Во главе  крупные перерабатывающие предприятия. Принцип работы - от поля до прилавка. Указ предусматривает льготы и преференции.

Среди актуальных вопросов  строительство и реконструкция сельхозобъектов. В регионе продолжается восстановление свиноводческих и молочно-товарных комплексов.

 
 
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Увеличение объемов сельхозпродукции, максимальная загрузка перерабатывающих предприятий и закрепление кадров на селе - реализацию 70-го Указа "О развитии...
 
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