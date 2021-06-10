Источник материала: БT

Поставки белорусского продовольствия в страны Азии за 5 лет выросли в 13 раз. По словам экспертов, азиатский регион один из самых перспективных для Беларуси, поскольку в нем жителей, но обеспечить себя полностью продовольствием они не могут. За четыре месяца года мы уже экспортировали продовольствия на 167 млн $, что на 60 % больше уровня 2020. В продуктовой линейке: молочка, мясная продукция, сахар, льноволокно, рапсовое масло. География поставок в азиатский регион сегодня включает это 37 стран.





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