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Поставки белорусского продовольствия в страны Азии за 5 лет выросли в 13 раз

10.06.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Поставки белорусского продовольствия в страны Азии за 5 лет выросли в 13 раз. По словам экспертов, азиатский регион один из самых перспективных для Беларуси, поскольку в нем жителей, но обеспечить себя полностью продовольствием они не могут. За четыре месяца года мы уже экспортировали продовольствия на 167 млн $, что на 60 % больше уровня 2020. В продуктовой линейке: молочка, мясная продукция, сахар, льноволокно, рапсовое масло. География поставок в азиатский регион сегодня включает это 37 стран.


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Поставки белорусского продовольствия в страны Азии за 5 лет выросли в 13 раз. По словам экспертов, азиатский регион один из самых перспективных для Беларуси,...
 
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