Источник материала: БT

Белорусский экспорт в Россию за 4 месяца вырос почти на 20 %. Отметим, сельхозпродукция - основа белорусских поставок в Россию. Экспорт продовольствия и сельхозсырья в первом квартале прибавил 7 процентов. Только в январе-марте наша страна продала соседке сельхозпродукции более чем на миллиард долларов. Также лидерами товаров, которые Беларусь поставляет в Россию, являются техника и транспорт.

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