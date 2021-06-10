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Белорусский экспорт в Россию за 4 месяца вырос почти на 20 %
10.06.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Белорусский экспорт в Россию за 4 месяца вырос почти на 20 %. Отметим, сельхозпродукция - основа белорусских поставок в Россию. Экспорт продовольствия и сельхозсырья в первом квартале прибавил 7 процентов. Только в январе-марте наша страна продала соседке сельхозпродукции более чем на миллиард долларов. Также лидерами товаров, которые Беларусь поставляет в Россию, являются техника и транспорт.
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Белорусский экспорт в Россию за 4 месяца вырос почти на 20 %. Отметим, сельхозпродукция - основа белорусских поставок в Россию. Экспорт продовольствия и...
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