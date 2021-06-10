Доллар, евро и российский рубль подешевели в четверг

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Евро, доллар США и российский рубль упали в цене по итогам торгов в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро подешевел на 0,27%, доллар США просел в стоимости на 0,12%, российский рубль уменьшил в цене на 0,3%.

По итогам торгов 10 июня на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,04 белорусского рубля

1 доллар США – 2,50 рубля

100 российских рублей – 3,46 рубля

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Новый закон о валюте

В Беларуси за Нацбанком теперь законодательно закрепляется возможность валютных ограничений – новые правила вступят в силу 9 июля. Прогноз экономического эксперта, старшего аналитика "Альпари Евразия" Вадима Иосуба о том, чем грозит белорусам данная мера и могут ли исчезнуть из обменников доллары, читайте в материале Sputnik .

Читайте также: