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Доллар, евро и российский рубль подешевели в четверг
10.06.2021 16:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн – Sputnik. Евро, доллар США и российский рубль упали в цене по итогам торгов в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро подешевел на 0,27%, доллар США просел в стоимости на 0,12%, российский рубль уменьшил в цене на 0,3%.
По итогам торгов 10 июня на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Новый закон о валюте
В Беларуси за Нацбанком теперь законодательно закрепляется возможность валютных ограничений – новые правила вступят в силу 9 июля. Прогноз экономического эксперта, старшего аналитика "Альпари Евразия" Вадима Иосуба о том, чем грозит белорусам данная мера и могут ли исчезнуть из обменников доллары,
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На торгах в четверг белорусский рубль больше всего укрепился к российской валюте, которая, в свою очередь, просела на 0,3%.
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