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Минфин Беларуси предлагает отменить налоговые льготы

10.06.2021 17:05 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство финансов Беларуси вынесло предложение по отмене налоговых льгот. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.

Как сказал Кийко во время выступления на Республиканском деловом форуме, отменить налоговые льготы придется из-за существующих рисков для исполнения бюджета.

«С учетом нынешнего положения государству необходимо пойти на упорядочивание множественных налоговых режимов посредством трансформации в какую-то единую систему поддержки предпринимательской деятельности (в том числе с ее закреплением в Налоговом кодексе)», - цитирует слова замминистра TUT.by.

Дмитрий Кийко заявил, что уже «назрело расширение налоговой базы за счет отмены налоговых льгот при одновременном совершенствовании способов их оплаты».

В 2020 году власти оценили размер налоговых льгот в 5% ВВП страны. При этом в 2021 году дефицит бюджета за январь-апрель составил 748,9 млн рублей.

Напомним, министр финансов Юрий Селиверстов считает, что налоговая система Беларуси перенасыщена льготами и преференциальными режимами, малый и средний бизнес пользуются слишком большим количеством преференций и при этом недостаточно активно пополняют бюджет. Поэтому нужно отменить налоговые льготы и совершенствовать порядок уплаты налогов.

 
 
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Министерство финансов Беларуси вынесло предложение по отмене налоговых льгот. Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.
 
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