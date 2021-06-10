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Как я построил "Песочницу". Честный рассказ учредителя модного пространства в Минске
10.06.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
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Сегодня Realt.by отправился на встречу с соучредителем "Песочницы" Станиславом Агинским. "Песочница" стала первой в Беларуси площадкой подобного типа, где можно...
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