"Цены на жилье могут упасть до уровня 2017 года". Экономист Вадим Иосуб о том, как на рынке недвижимости скажутся курсы валют, санкции и сокращение кредитования

Если говорить об ускорении падения валют в последние дни, то, скорее всего, это разовая история - кто-то из крупных белорусских предприятий активно продает валюту. Крупных предприятий, способных так повлиять на рынок у нас немного, потенциально это могут быть нефтеперерабатывающие заводы, предприятия нефтехимии, Белкалий. Кому-то из них потребовалось продать валюту - и видим результат. Как только эта разовая операция по продаже большого объема валюты закончится, прекратится и падение курса валют. Для понимания: у нас на валютной бирже средний дневной оборот - 45 миллионов долларов (суммарно по трем валютам). То есть если кому-то потребуется совершить операцию на несколько десятков миллионов долларов, то при нашем объеме рынка это серьезно скажется на курсе. Если кому-то понадобится купить 100 млн долларов в течении нескольких дней, валюта сильно подорожает. Продать - резко подешевеет.

- Нацбанк в процессе сейчас совсем никак не участвует?

- Нацбанк сглаживает резкие колебания. Если валюта начинает сильно расти, регулятор начинает валюту продавать, чтобы она росла не так быстро. Если валюта резко падает, начинает ее покупать, чтобы она не так сильно падала. То есть если сейчас Нацбанк и выходит на рынок, то он ее покупает, чтобы она не упала еще сильнее. То есть Нацбанк не продает сейчас валюту из резервов, чтобы мы увидели ее падение, а ровно наоборот - пополняет валютные резервы. "По санкциям никаких точных прогнозов нет"

- Как санкции повлияют на продавцов валюты и, соответственно, курс?