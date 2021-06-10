|
Темп инфляции в Беларуси в мае снизился по сравнению с началом года
10.06.2021 17:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июн – Sputnik. Индекс потребительских цен (ИПЦ) на товары и услуги в мае по сравнению с апрелем составил 100,6%. В апреле по отношению к марту эта цифра равнялась 100,7%. А вот в феврале ИПЦ достиг 101,9%. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.
Вместе с тем, если сравнить его с декабрем 2020-го, то индекс потребительских цен на товары и услуги в мае составил 105,2 %, а в феврале – 103,1%, то есть с конца минувшего года инфляция возросла.
Базовый ИПЦ, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае по сравнению с апрелем составил 100,7%, а с декабрем 2020 года – 104,5%.
Что касается продовольствия, то в мае оно подорожало на 0,8% по сравнению с апрелем, и на 5,5%, если соотносить с декабрем прошлого года.
Непродовольственные товары выросли в цене на 0,8%, а по сравнению с декабрем 2020-го – на 5,6%.
А вот услуги немного подешевели – в апреле они стоили на 0,2% меньше, чем в мае. Но по сравнению с декабрем 2020-го цены на них тоже увеличились на 4,2%.
Напомним, что в прогноз правительства на текущий год записаны те же 5% инфляции, что и в 2020-м. Но, как утверждают эксперты, с самого начала 2021-го этот уровень начинает казаться все менее достижимым.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инфляция в мае нынешнего года составила 0,6%. В апреле она была равна 0,7%, а вот в феврале достигла 1,9%.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)