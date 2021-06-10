ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Темп инфляции в Беларуси в мае снизился по сравнению с началом года

10.06.2021 17:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Индекс потребительских цен (ИПЦ) на товары и услуги в мае по сравнению с апрелем составил 100,6%. В апреле по отношению к марту эта цифра равнялась 100,7%. А вот в феврале ИПЦ достиг 101,9%. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

Вместе с тем, если сравнить его с декабрем 2020-го, то индекс потребительских цен на товары и услуги в мае составил 105,2 %, а в феврале – 103,1%, то есть с конца минувшего года инфляция возросла. 

Базовый ИПЦ, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае по сравнению с апрелем составил 100,7%, а с декабрем 2020 года – 104,5%. 

Что касается продовольствия, то в мае оно подорожало на 0,8% по сравнению с апрелем, и на 5,5%, если соотносить с декабрем прошлого года.

Непродовольственные товары выросли в цене на 0,8%, а по сравнению с декабрем 2020-го – на 5,6%.

А вот услуги немного подешевели – в апреле они стоили на 0,2% меньше, чем в мае. Но по сравнению с декабрем 2020-го цены на них тоже увеличились на 4,2%.

Напомним, что в прогноз правительства на текущий год записаны те же 5% инфляции, что и в 2020-м. Но, как утверждают эксперты, с самого начала 2021-го этот уровень начинает казаться все менее достижимым.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инфляция в мае нынешнего года составила 0,6%. В апреле она была равна 0,7%, а вот в феврале достигла 1,9%.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Минфин Беларуси предлагает отменить налоговые льготы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by