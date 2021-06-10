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Инфляция в Беларуси выросла на 9,4%
11.06.2021 07:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В мае инфляция увеличилась на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это – самый высокий показатель за последние 5 лет.
При этом в годовом выражении цены на продукты повысились на 8,9%, на непродовольственные товары – на 10,6%, а на услуги – на 8,7%,
Напомним, 1 июня МАРТ принял постановление № 40 «О регулировании цен на социально значимые товары». А 7 июня ведомство
В список вошли колбасы, перловая крупа, мясные тушенки, чай, кофе, чеснок, соль, другие продукты.
Апрельская же инфляция в Беларуси
Напомним, что официальные власти
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В мае инфляция увеличилась на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это – самый высокий показатель за последние 5 лет.
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