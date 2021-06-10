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Инфляция в Беларуси выросла на 9,4%

11.06.2021 07:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В мае инфляция увеличилась на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это – самый высокий показатель за последние 5 лет.

При этом в годовом выражении цены на продукты повысились на 8,9%, на непродовольственные товары – на 10,6%, а на услуги – на 8,7%, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Напомним, 1 июня МАРТ принял постановление № 40 «О регулировании цен на социально значимые товары». А 7 июня ведомство расширило список этих товаров, цены на них регулирует государство.

В список вошли колбасы, перловая крупа, мясные тушенки, чай, кофе, чеснок, соль, другие продукты.

Апрельская же инфляция в Беларуси составила 0,7% и сохранилась на уровне марта (когда была 8,5%), и увеличилась на  0,1%. В годовом исчислении индекс потребительских цен вырос на 8,6%, по сравнению с декабрем прошлого года, в апреле он увеличился на 4,6%.

Напомним, что официальные власти надеются на удержание инфляции в 2021 году в рамках пяти процентов. А вот население, судя по данным опроса Национального банка Беларуси, ожидает еще большего роста цен и не верит, что инфляция замедлится.

 
 
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В мае инфляция увеличилась на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это – самый высокий показатель за последние 5 лет.
 
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