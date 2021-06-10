Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Пусконаладочные работы на первой нитке "Северного потока - 2" займут несколько месяцев, говорится в сообщении компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством газопровода.

Оператор строительства уже соединил все части первой нитки газопровода, с 11 июня он приступает к пусконаладочным работам для подготовки трубы к заполнению газом.

"4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест – уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом", – говорится в сообщении.

Также в компании уточнили, что трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются, они идут с учетом всех необходимых разрешений.

Реакция Запада

В Москве не понимает заявлений госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу "поиска путей смягчения последствий" от эксплуатации "Северного потока – 2". Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, любые рассуждения на эту тему подразумевают "либо недобросовестную конкуренцию, либо попытки политизировать ситуацию". По ее словам, и то, и другое просто лишено смысла.

Блинкен заявлял, что США добиваются от Германии "автоматических" мер против последствий работы "Северного потока – 2". И заверил, что Вашингтон работать над тем, чтобы газопровод не заработал. Захарова отметила, что никаких негативных последствий от этого проекта ни для Европы, ни для европейского континента в целом нет.

"Зачем они вообще затевали противоборство с абсолютно коммерческим, выгодным и прозрачным энергетическим проектом, который их континент никаким образом не касался? Это дело европейцев, нас, это дело тех стран, которые находятся на континенте - как выстраивать свое взаимодействие, мы как-то сами решим", – заявила Захарова.

Впрочем, ранее в Белом доме и сами признали , что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку "Северный поток - 2" и так практически достроен.

Строительство "Северного потока – 2"

Ранее сообщалось, что по предварительным подсчетам строительство газопровода могут завершить до парламентских выборов в Германии, которые намечены на осень.

В середине мая генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе отмечал, что "осталось проложить всего 80 километров". Решение о реализации проекта принимает консорциум инвесторов. Потому важно понимать, что все согласования проходят с учетом европейского права, отмечал тогда Крузе.

"С точки зрения федерального правительства Германии мы, конечно, поддерживаем данный проект. Видим, что этот проект разумный", – добавил он.

Ранее немецкие экологи добились приостановки строительства "Северного потока – 2". Иск имеет "приостанавливающее действие" для ранее выданного разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода. Активисты утверждали, что проект "разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей". По их мнению, общая зона негативного влияния на экологию в десять раз больше. Работы продолжились в конце мая.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Общая мощность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Читайте также:

Для кого на самом деле опасен отказ от "Северного потока – 2"

отказ от "Северного потока – 2" Что ждет Украину после запуска "Северного потока – 2"?