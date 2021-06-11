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Обмен валюты: что изменится в Беларуси после 9 июля
11.06.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июня – Sputnik. Как обновленное законодательство скажется на возможности обменять валюту, выяснил Sputnik. Если коротко – по сути, все останется по-прежнему, просто у Нацбанка стало больше правовых основ для введения ограничений.
Порядок работы касс и обменных пунктов при проведении валютных операций регламентирует "Инструкция о проведении валютных операций", утвержденная постановлением от 31 мая 2021 г. № 147.
Белорусы смогут покупать доллары на бирже
Фактически, для простого человека ничего не изменится. Единственное, нельзя будет отменить сделку: если вы передадите деньги кассиру, а в этот момент курс изменится, операция завершится в соответствии с первоначальными условиями.
Теперь физические лица (как и юридические) смогут сами участвовать в торгах Белорусской валютно-фондовой биржи без посредничества банка. Процессы будут регламентировать иные, в том числе, локальные правовые акты биржи, которые сейчас разрабатываются.
А еще белорусы смогут в обменниках совершать и другие банковские операции.
Также в новых условиях банк наделен правом взимать плату в иностранной валюте по кредитам, валютно-обменным операциям на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, банковским гарантиям, другим расчетным операциям кассового обслуживания.
Инструкция не затрагивает валютно-обменные операции с использованием банковских карточек и инфокиосков, а также денежные переводы и взыскание средств в бесспорном порядке.
История ограничений
В случае ухудшения экономической ситуации, запреты Нацбанк вводил бы и без нового закона.
В 2011 году временно действовало правило, по которому валюту нужно было резервировать за 30 дней до покупки. А для обменников на бирже ее и вовсе какое-то время не продавали. Следствием стали очереди в пункты обмена, даже велись записи с указанием порядкового номера.
В декабре 2014-го Нацбанк утвердил комиссию в 30% на покупку валюты. Уже в начале 2015-го сбор отменили, и всего через месяц официальный курс сравнялся с показателем на "черном" рынке. Еще юрлиц обязали продавать половину валютной выручки на бирже.
Сейчас все вероятные ограничения объединили в один документ. И вводить их регулятор может совместно с правительством.
К чему готовят белорусов?
В указе президента №154, который осовременивает положения закона о валютном регулировании (№ 36-З от 30 июня 2020 года), прописаны условия, при которых возможны ограничения на валютном рынке. На сегодня предпосылок к этому нет.
Одна из возможных причин – снижение золотовалютных резервов Беларуси ниже допустимого уровня. Но в мае, несмотря на негативные прогнозы, золотой фонд республики благодаря "благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре"
Еще один обозначенный в документе фактор – резкие колебания курса белорусского рубля. Понятие резкости – относительное, но со времен почти Byn2,7 за доллар 08.04.2021, американская валюта дешевеет. На фоне ожиданий переговоров Владимира Путина и Джо Байдена еще больше усиливается российский рубль, за которым стремится и белорусский, укрепляясь и к доллару, и евро.
Что будет дальше, естественно, предсказать не может никто. Но главный совет финансистов актуальности пока не теряет – "храните деньги в разных корзинах" (в долларах, евро, белорусских, российских рублях). Чуть больше знаний позволит обратить внимание и на рынок ценных бумаг.
В Указе предусмотрено введение ограничений при возникновении обстоятельств, которые могут повлечь "ухудшение экономической и финансовой ситуации в Республике Беларусь либо нанести ущерб интересам безопасности Республики Беларусь и препятствовать поддержанию общественного порядка". Когда случается экономический кризис, простому человеку непонятно, где причины, а где следствие, и все происходящие события могут подходить под это описание, приводя к резкому колебанию курса белорусского рубля и снижению золотовалютных резервов.
Но при всей непредсказуемости развития событий какая-то определенность все-таки есть: возможные ограничения, если они будут введены, могут действовать не более года.
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Изменения на белорусском валютном рынке взбудоражили общественность еще на стадии принятия законодательного акта. Ближе к дате его вступления в силу – 9 июля 2021...
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