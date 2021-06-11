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Улитки на обед, хачапури своими руками и желание на спиле дерева. Чем еще привлекает агроусадьба «На славу"
11.06.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
- В моем понимании большая семья - это не только люди, объединенные родственными связями, но еще и друзья, да и просто интересные и дорогие тебе люди. Понимал, что свое дело должно быть по душе, приносить положительные эмоции от возможности созидания и общения.
Многие нам говорили, что новичкам, тем более под Минском, будет нелегко. На тот момент в регионе уже работало много агроусадеб, где
Простая сдача в аренду усадьбы для увеселительных мероприятий – свадьба, банкет, корпоратив и др. - нас мало интересовала. Мы начали общаться с местными органами власти, другими владельцами агроусадеб. Оказалось, что мы не одни хотели идти дальше и развивать этот бизнес в другом направлении. Конечно же, этими людьми были не бизнесмены, а романтики, художники, ремесленники, огородники.
Со временем мы пришли к выводу, что одной усадьбе можно, но очень трудно создать качественный туристический продут, который поддержали бы и туроператоры. А вот объединившись в сообщество (кластер), в тесную кооперацию, - можно. Кластер – это в первую очередь кооперация творческих людей, которые умеют создавать что-то прекрасное своими руками и готовы поделиться этой красотой с окружающими.
Очень здорово, что мы нашли друг друга. Общались, обсуждали, как воплотить в жизнь интересные идеи. Чтобы заинтересовать и привлечь туристов, пришлось перестраиваться и работать по-новому. Вообще, люди едут не в агроусадьбу, а к конкретному человеку. Они хотят познакомиться с его творчеством, поучаствовать в различных мастер-классах, тренингах, дегустациях и т.п. и к вечеру, при желании, остановиться на ночлег в одной из усадеб.
Итак, наше знакомство с маршрутом начинается с посещения агроусадьбы «На славу».
Основная фишка – выращивание улиток
Идею выращивать и разводить улиток подсказала Вячеславу сама природа. На участке, на котором расположена агроусадьба, всегда было много улиток.
- Виноградные улитки – это наше белорусское богатство, но мало кто знает, что в них содержится ценный белковый продукт с удивительным вкусом и множеством полезных свойств. Поскольку это богатство преподнесла нам сама природа, мы воспользовались им, - рассказывает Вячеслав.
- Мы запекаем улиток на огне, рассказываем о других технологиях их приготовления и предлагаем продегустировать этот деликатес нашим гостям. Особенно полезно мясо улиток и по вкусу напоминает устриц. Оно богато магнием, фосфором, калием, кальцием, железом, цинком, медью. Особенно любят «похрустеть» улитками дети, - уточняет Вячеслав.
Улитка – это своеобразный символ на усадьбе, она используется в качестве логотипа, поэтому к этим моллюскам здесь относятся очень бережно и уважительно. Им посвящена одна из комнат на втором уровне большого гостевого экодома. Здесь на стене вывешены спилы деревьев в виде улиток разной величины.
- Вам повезло. Вы приехали к нам в период, когда у ахатины появились детеныши. Эти моллюски очень популярны и способны откладывать от 50 до 100 яиц. Особенно полезна слизь улиток, которая имеет ранозаживляющий и омолаживающий эффект. Она состоит из целебных компонентов, которые входят в состав кремов и увлажняют, питают, лечат и омолаживают кожу. Если положить улитку на руку, то очень быстро вы почувствуете, что слизь увлажняет кожу и способствует регенерации. Ахатины выделяют муцин, который используется для приготовления маски, которая благотворно влияет на кожу лица. Можно накладывать улитку и на лицо, - рассказывает Вячеслав.
Хозяин усадьбы достал ахатины из террариума, обрызгал их водой и предложил ощутить эффект целебного воздействия одной из них на коже моей руки. Спустя несколько секунд улитка стала двигаться, как бы массажируя кожу. Примерно через минуту-полторы ее сняли. На руке осталась слизь, которая быстро впиталась в кожу. После этого кисть долго оставалась гладкой.
- В ходе экскурсии мы рассказываем туристам об этих африканских улитках, о среде их обитания, в том числе в домашних условиях, даем ощутить их целебную силу на себе, - дополняет Вячеслав.
Дегустируем чай, лепим харапури и сибирские вареники
На усадьбе можно продегустировать не только улиток, но и различные чаи.
- Мы сами собираем травы и готовим фито-чаи. А их у нас более 20 видов. Начинали с обычного иван-чая, из которого готовили травяной напиток. Затем стали готовить ферментированный чай. Он очень полезен. Благодаря процессу ферментации нерастворимые вещества чайных листьев переводятся в растворимые и легко усваиваются в организме человека, - говорит хозяин усадьбы.
Сегодня на усадьбе можно продегустировать чаи из земляники, малины, шиповника, айвы, липы, чабреца и др. Травы, которых нет в поле или лесу, выращиваются на участке в агроусадьбе. Они используются в качестве компонентов для приготовления чая.
- В ходе экскурсии мы рассказываем нашим гостям, какие листья собирать, какие целебные свойства они имеют, как их ферментировать, а затем круглый год пить вкусный белорусский чай, - уточняет Вячеслав.
Также на усадьбе проводятся кулинарные мастер-классы по приготовлению блюд белорусской и грузинской кухни.
- Особенно наши гости любят лепить хачапури и сибирские вареники. Когда собирается группа из 10-15 человек, мы садим их за стол в кухне-гостиной в доме или на улице под навесом и вместе готовим эти вкусные и питательные блюда, а затем угощаем ими туристов, - рассказывает собственник усадьбы.
К нашему приезду мама Вячеслава налепила вареников с картошкой и угостила ими нас. Надо сказать – вкуснейшее блюдо получилось. Любезные хозяева предложили нам продегустировать и травяной час.
В комнате на третьем уровне дома нашел прописку музей деревянных ремесел. Здесь собрано множество спилов различных пород деревьев, которые могут рассказать о возрасте дерева, погоде в разные годы, сторонах света и много другом. На одном из спилов мы даже увидели карту Беларуси. На срезах также запечатлены части тела людей и животных, различные растения, цветы, посуда, одежда, обувь. Природа уже сама сделала свое дело. Талантливому мастеру-ремесленнику остается лишь обработать дерево, правильно сделать срез, резьбу, включить фантазию и сделать фигурку, которая пригодится в обиходе любой семьи.
- Самый лучший подарок для человека тот, который сделан своими руками. Поэтому мы стараемся передать свой опыт нашим гостям. Даем туристам дощечки, которые они с учетом своего воображения и мастерства превращают в различные фигуры с поздравительными надписями, - говорит Вячеслав. - Но задача стоит не просто нарисовать рисунок на спиле. Нужно, чтобы он долго служил и был полезен дома в обиходе туристов. Смотрите, вот ребенок на спиле написал «мама, папа». Надо понимать, что через эмоции он признался в любви к родителям. Дома срез можно повесить на двери детской комнаты. Когда мама в плохом настроении будет сюда заходить, ее взгляд остановится на этой надписи. Она получит положительные эмоции и войдет в комнату к детям уже в хорошем настроении. А вот этот спил ассоциировался у ребенка с телефоном, который можно приложить к уху и поговорить, - говорит Вячеслав.
Ощутить неповторимую ауру в гостевом доме
Гостевой экодом имеет 5 уровней. В каждом оборудована просторная комната с высоким потолком. Строение уникально тем, что не имеет дверей. Многие предметы интерьера - лестницы, столы, стулья, кровати, прикроватные тумбочки – сделаны хозяйскими руками. Дом отапливается от камина и кондиционера на первом этаже. В нем всегда тепло и уютно.
Приехать на усадьбу можно в любой день всей семьей или группой. Здесь вам предложат экскурсию на 3-4 часа. За 100 долларов в эквиваленте можно снять дом и на сутки. Он рассчитан на прием 10-15 человек. Сейчас основная загрузка усадьбы – в выходные дни. За дополнительную плату хозяева предложат блюда белорусской и грузинской кухни.
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Улитки на обед, хачапури своими руками и желание на спиле дерева. Чем еще привлекает агроусадьба «На славу"
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