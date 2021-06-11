Улитки на обед, хачапури своими руками и желание на спиле дерева. Чем еще привлекает агроусадьба «На славу"

- В моем понимании большая семья - это не только люди, объединенные родственными связями, но еще и друзья, да и просто интересные и дорогие тебе люди. Понимал, что свое дело должно быть по душе, приносить положительные эмоции от возможности созидания и общения.

Многие нам говорили, что новичкам, тем более под Минском, будет нелегко. На тот момент в регионе уже работало много агроусадеб, где сдавались в аренду на сутки дома и коттеджи .

Простая сдача в аренду усадьбы для увеселительных мероприятий – свадьба, банкет, корпоратив и др. - нас мало интересовала. Мы начали общаться с местными органами власти, другими владельцами агроусадеб. Оказалось, что мы не одни хотели идти дальше и развивать этот бизнес в другом направлении. Конечно же, этими людьми были не бизнесмены, а романтики, художники, ремесленники, огородники.

Со временем мы пришли к выводу, что одной усадьбе можно, но очень трудно создать качественный туристический продут, который поддержали бы и туроператоры. А вот объединившись в сообщество (кластер), в тесную кооперацию, - можно. Кластер – это в первую очередь кооперация творческих людей, которые умеют создавать что-то прекрасное своими руками и готовы поделиться этой красотой с окружающими.

Очень здорово, что мы нашли друг друга. Общались, обсуждали, как воплотить в жизнь интересные идеи. Чтобы заинтересовать и привлечь туристов, пришлось перестраиваться и работать по-новому. Вообще, люди едут не в агроусадьбу, а к конкретному человеку. Они хотят познакомиться с его творчеством, поучаствовать в различных мастер-классах, тренингах, дегустациях и т.п. и к вечеру, при желании, остановиться на ночлег в одной из усадеб.

Итак, наше знакомство с маршрутом начинается с посещения агроусадьбы «На славу».