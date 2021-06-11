Лукашенко рассказал, зачем менять регулирование хозяйственной деятельности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Любые новации должны быть предельно выверены и продуманы, а также отвечать нашим ценностям, принципам, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании во Дворце Независимости по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности.

По его словам, сегодня предстоит обсудить и рассмотреть правовые вопросы, охватывающие большой список экономических и общественных отношений, которые при этом затронут всех без исключения.

Экономическая конституция

"И не только граждан Республики Беларусь. Поэтому любые новации должны быть предельно выверены и продуманы, а также отвечать нашим ценностям, принципам и не создавать каких-либо угроз", - отметил Лукашенко.

После чего добавил, что самым главным вопросом остается изменение Гражданского кодекса, который по сути является экономической конституцией республики.

"Действующий кодекс системно не пересматривался со дня его принятия, а это было в прямом и переносном смыслах еще в прошлом веке", - напомнил белорусский лидер.

При этом подчеркнул, что работа над корректировкой кодекса шла несколько лет и к ней были привлечены все представители белорусского общества. В результате были подготовлены поправки, которые касаются многих сфер деятельности, в том числе, трудовой и банковской.

Государственная политика

Президент констатировал, что изменения затронут хозяйственную деятельность, а значит и рядовых белорусов. В республике будут внедряться новые институты, а кодекс будет усовершенствован с учетом реальностей.

"Поэтому хотел бы еще раз убедиться в том, что задаваемые направления развития гражданского законодательства соответствуют нашей государственной политике", - обратил внимание глава государства.

"Какие новации появятся в нашей стране, если мы закрепим их в кодексе? Насколько мы, особенно субъекты хозяйствования и люди, готовы к ним? Востребованы ли эти перемены или мы "натягиваем" их искусственно, что делать абсолютно нельзя?" – задался он вопросом.

Электронное взаимодействие

По мнению Лукашенко, качество регулирования напрямую влияет на инвестиционную привлекательность Беларуси, увеличение доходной части бюджета и развитие экономики.

"Но главное, административные процедуры - это точка соприкосновения государства и общества. И эффективность такого взаимодействия во многом влияет на настроения людей и доверие государству и власти в целом", - считает он.

Поэтому призвал двигаться к тому, чтобы административные процедуры были полностью доступны, и они должны быстро оказываться в электронном виде. Для этого и подготовлен проект указа, который изменит административные процедуры.

"Будет ли эффективной такая система? Каким образом планируется выстроить электронное взаимодействие между органами власти и субъектами хозяйствования? Позволит ли цифровизация сократить затраты и не допустить коррупционных предпосылок?" – опять задался вопросами глава государства.

Сверхформализм и крючкотворство

Александр Лукашенко размышляя о последствиях изменения административных процедур спросил не приведет ли это "к сверхформализму и, что очень страшно, к бюрократии или крючкотворству на ведомственном или местном уровнях?".

По его словам, этого ни в коем случае нельзя допустить. Потому что власти республики "должны идти к дебюрократизации всех систем, схем, которые действуют в стране. Это главное".

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