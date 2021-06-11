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А. Лукашенко об изменениях в Гражданский кодекс Беларуси: Это экономическая конституция страны

11.06.2021 12:38 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности, передает корреспондент БелТА.

Как отметил в начале совещания глава государства, вынесенные на его рассмотрение вопросы охватывают широкий спектр экономических и общественных отношений.

Нам предстоит обсудить целый пласт фундаментальных аспектов правового регулирования, которые затронут каждого без исключения. И не только граждан Республики Беларусь. Поэтому любые новации должны быть предельно выверены и продуманы, а также отвечать нашим ценностям, принципам и не создавать каких-либо угроз, - подчеркнул Александр Лукашенко.




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Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности, передает корреспондент БелТА. Как...
 
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