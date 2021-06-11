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А. Лукашенко об изменениях в Гражданский кодекс Беларуси: Это экономическая конституция страны
11.06.2021 12:38 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности, передает корреспондент
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Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам правового регулирования хозяйственной деятельности, передает корреспондент БелТА. Как...
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