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Новые правила работы для "Великого камня": среди новаций ряд преференций
11.06.2021 12:38 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
"Великому камню" готовят новые правила работы. Пересмотреть условия ведения бизнеса для резидентов индустриального парка предложило правительство.
Особые преференции пропишут для крупных резидентов
Таких еще называют "якорными" (это тот случай, когда инвестиции в проект превышают 50 миллионов долларов). Привлечение таких гигантов позволит расширить кластерный принцип работы парка. Т. е. льготы гарантируют и тем, кто не числится непосредственным резидентом, но участвует в капитале и производстве компаний - участников "Великого камня".
Планируется расширить основные направления деятельности в "Великом камне"
Дело в том, что резидент должен быть заточен на инновации - будь то в промышленности, медицине или логистике. Круг потенциальных сфер работы дополнят биофармацевтикой, лабораторной диагностикой, производством медицинской продукции. Перспективы открываются и перед технологией 5G, искусственным интеллектом и традиционной китайской медициной. Проект по созданию такого медицинского центра уже положен на бумагу.
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"Великому камню" готовят новые правила работы. Пересмотреть условия ведения бизнеса для резидентов индустриального парка предложило правительство. Среди...
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