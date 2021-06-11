Источник материала: БT

"Великому камню" готовят новые правила работы. Пересмотреть условия ведения бизнеса для резидентов индустриального парка предложило правительство.



Среди новаций - целый ряд дополнительных преференций, направленных на привлечение новых инвестиций в экономику



Они касаются полномочий администрации, расширения направлений деятельности, поддержки стартапов, а также новых льгот для так называемых якорных инвесторов. Эта по своей сути особая экономическая зона уже объединила порядка 70 компаний с перспективой в миллиард долларов вложений в ближайшие 5 лет. Рассчитывают, что предстоящие новации лишь ускорят движение капитала.



Ольга Анищенко расскажет, что изменится для резидентов. И не только. За годы работы индустриального парка законодательство, регулирующее условия ведения бизнеса на этой площадке, корректировали трижды. Готовящийся указ дополняет правовое поле новыми преференциями. Итак, на чем настаивает Кабинет министров?



В разработке несколько направлений. Во-первых, расширение полномочий администрации парка. Дополнительно она получит порядка 60 административных процедур. Ранее все они были в зоне ответственности местной власти. Это позволит повысить скорость и эффективность принимаемых решений.



Отдельный пункт в проекте указа - поддержка инноваций



Полдела уже сделано - в конце прошлого года на площадке парка создали совместный инновационный центр, чтобы поддержать стартапы. Дело рискованное: статистика прогнозирует успех лишь каждому десятому, но в случае финансового плеча со стороны государства уровень успешности существенно вырастает. Закон обещает поддержку инновационной деятельности наравне с резидентами.







Особые преференции пропишут для крупных резидентов

Планируется расширить основные направления деятельности в "Великом камне"

Таких еще называют "якорными" (это тот случай, когда инвестиции в проект превышают 50 миллионов долларов). Привлечение таких гигантов позволит расширить кластерный принцип работы парка. Т. е. льготы гарантируют и тем, кто не числится непосредственным резидентом, но участвует в капитале и производстве компаний - участников "Великого камня".Дело в том, что резидент должен быть заточен на инновации - будь то в промышленности, медицине или логистике. Круг потенциальных сфер работы дополнят биофармацевтикой, лабораторной диагностикой, производством медицинской продукции. Перспективы открываются и перед технологией 5G, искусственным интеллектом и традиционной китайской медициной. Проект по созданию такого медицинского центра уже положен на бумагу.