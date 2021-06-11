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Евро и доллар США резко упали в цене на торгах в пятницу
11.06.2021 14:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн – Sputnik. Евро и доллар США подешевели, российский рубль подорожал на торгах в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро просел на 0,5%, доллар США упал в цене на 0,66%, российский рубль подорожал на 0,11%.
По итогам торгов 11 июня на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
Новый закон о валюте
В Беларуси за Нацбанком теперь законодательно закрепляется возможность валютных ограничений - новые правила вступят в силу 9 июля. Как обновленное законодательство скажется на возможности обменять валюту,
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Российская валюта, наоборот, укрепилась в цене и продемонстрировала рост по отношению к белорусскому рублю.
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