Евро и доллар США резко упали в цене на торгах в пятницу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Евро и доллар США подешевели, российский рубль подорожал на торгах в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро просел на 0,5%, доллар США упал в цене на 0,66%, российский рубль подорожал на 0,11%.

По итогам торгов 11 июня на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,02 белорусского рубля,

1 доллар США – 2,48 рубля,

100 российских рублей – 3,46 рубля.

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Новый закон о валюте

В Беларуси за Нацбанком теперь законодательно закрепляется возможность валютных ограничений - новые правила вступят в силу 9 июля. Как обновленное законодательство скажется на возможности обменять валюту, выяснил Sputnik .

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