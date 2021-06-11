От $ 4 тыс. за участок с «недостроем» в Слуцке до $ 64 тыс. – в Прилукской Слободе. Результаты аукциона

Минский райисполком выставлял на аукцион 11 изъятых у собственников участков с «недостроями» в Ждановичском, Острошицко-Городокском, Папернянском, Хатежинском и Щомылицком сельсоветах. На лоты было подано от одной до восьми заявок, на один лот – заявлений не поступило, на два было подано по одному заявлению, однако один участник на лот №3 не прошел регистрацию.

Три человека претендовали на участок №52 с «недостроем» в аг. Ратомка Ждановичского сельсовета. Участок 12 соток оснащен электричеством. Готовность жилого дома составляет 12%. Лот был оценен в 61.360 руб., в том числе строение – в 6360 руб. Участок с «недостроем» продан с молотка за 138.100 руб., или 55.293 доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.