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От $ 4 тыс. за участок с «недостроем» в Слуцке до $ 64 тыс. – в Прилукской Слободе. Результаты аукциона

11.06.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

От $ 4 тыс. за участок с «недостроем» в Слуцке до $ 64 тыс. – в Прилукской Слободе. Результаты аукциона

Минский райисполком выставлял на аукцион 11 изъятых у собственников участков с «недостроями» в Ждановичском, Острошицко-Городокском, Папернянском, Хатежинском и Щомылицком сельсоветах. На лоты было подано от одной до восьми заявок, на один лот – заявлений не поступило, на два было подано по одному заявлению, однако один участник на лот №3 не прошел регистрацию.

Три человека претендовали на участок №52 с «недостроем» в аг. Ратомка Ждановичского сельсовета. Участок 12 соток оснащен электричеством. Готовность жилого дома составляет 12%. Лот был оценен в 61.360 руб., в том числе строение – в 6360 руб. Участок с «недостроем» продан с молотка за 138.100 руб., или 55.293 доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.


От $ 4 тыс. за участок с «недостроем» в Слуцке до $ 64 тыс. – в Прилукской Слободе. Результаты аукциона

Папернянский сельсовет выставлял на аукцион 2 участка с незаконсервированными жилыми домами в аг. Семково. Общая площадь участка № 45 без коммуникаций составляет 14,6 сотки. Готовность жилого дома – 7%. При начальной цене лота 45.791 руб., в том числе дома – 5791 руб., он продан с молотка за 118.771 руб., или 47.554 доллара США. На лот претендовали 6 человек.


От $ 4 тыс. за участок с «недостроем» в Слуцке до $ 64 тыс. – в Прилукской Слободе. Результаты аукциона

На участок № 82 в аг. Семково подали 3 заявления. Он насчитывает 12 соток, не имеет коммуникаций. Лот был оценен в 38. 933 руб., в том числе жилой дом – в 4933 руб. Он реализован за 91.803 руб., или 36.756 долларов США.


От $ 4 тыс. за участок с «недостроем» в Слуцке до $ 64 тыс. – в Прилукской Слободе. Результаты аукциона

Хатежинский сельсовет выставлял на аукцион два участка с «недостроями» в аг. Хатежино. На участок без коммуникаций № 147 претендовали 6 человек. Готовность жилого дома составляет 12%. При начальной цене лота 48.061 руб., в том числе жилого дома – 6061 руб., он продан с молотка за 113.327 руб., или 45.374 доллара США.


От $ 4 тыс. за участок с «недостроем» в Слуцке до $ 64 тыс. – в Прилукской Слободе. Результаты аукциона

На лот № 6 – участок с «недостроем» в аг. Хатежино – подали одну заявку. Он продан по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 108.562 руб., или 43.466 долларов США.


От $ 4 тыс. за участок с «недостроем» в Слуцке до $ 64 тыс. – в Прилукской Слободе. Результаты аукциона

Щомыслицкий сельсовет выставлял на аукцион 4 участка.

Восемь человек заинтересовал участок № 101 в д. Городище. Земельный надел насчитывает 16,3 сотки, из коммуникаций имеется только электричество. Лот был оценен в 33.141 руб., в том числе жилой дом – в 141 руб. Он ушел с молотка за 138.440 руб., или 55.429 долларов США.  

Три участка с «недостроями» были предложены в аг. Прилукская Слобода. Торги прошли по 2 из них.


От $ 4 тыс. за участок с «недостроем» в Слуцке до $ 64 тыс. – в Прилукской Слободе. Результаты аукциона

Дзержинский райисполком выставлял на аукцион 4 участка с «недостроями», торги прошли по 3 из них. На один лот было подано 1 заявление, еще на один – заявок не поступило.

Слуцкий райисполком предложил участникам аукциона 8 участков с незаконсервированными жилыми домами. Торги прошли по 5 из них. Один лот продан единственному заявителю. На два лота заявлений не было.

Смолевичский райисполком выставлял на аукцион 5 участков с «недостроями». Торгов не было ни по одному лоту.  

Более подробную информацию о лотах и результатах аукциона смотрите в нашей таблице.

№ лота

Адрес земельного участка

Площадьучастка, соток

Характеристика объекта

Кол-во уч-ов

Инженерная инфраструктура

Нач. цена предмета аукциона (в т.ч. дома), руб.

Цена продажи предмета аукциона,руб.

Цена продажи предмета аукциона, $

1

Минский район, Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 52

12,0

жилой дом, готовность– 12%, фундамент железобетон-ный общей площадью 130 кв.м

3

электричество

61 360,27 (6 360,27)

138.100

55.293

2

Минский район, Острошицко-Городокский с/с, д. Галица

15,0

жилой дом, готовность – 10%, фундамент железобетон-ный общей площадью 113 кв.м 

2

-

34 057,79 (8 707,59)

45.000

18.017

3

Минский район, Острошицко-Городокский с/с, д. Новоселки, участок № 10

16,3

жилой дом, готовность – 12%, фундамент железобетон-ный общей площадью 170 кв.м

-

-

76 067,91 (31 522,81)

-

-

4

Минский район, Папернянский с/с, аг. Семково, участок № 45

14,6

жилой дом, готовность – 7%, фундамент блочный общей площадью 81 кв.м

6

-

45 791,34 (5 791,34)

118.771

47.554

5

Минский район, Папернянский с/с, аг. Семково, участок № 82

12,1

жилой дом, готовность – 7%, фундамент железобетон-ный общей площадью 69 кв.м

3

-

38 933,36 (4 933,36)

91.803

36.756

6

Минский район, Хатежинский с/с, аг. Хатежино

14,9

жилой дом, фундамент бетонный общей площадью 137 кв.м

1

-

103 392,83 (51 392,83)

108.562

43.466

7

Минский район, Хатежинский с/с, аг. Хатежино, участок № 147

14,9

Жилой дом, готовность– 12%, фундамент бетонный общей площадью 114 кв.м

6

-

48 061,79 (6 061,79)

113.327

45 374

8

Минский район, Щомыслицкий с/с, д. Городище, участок № 101

16,3

жилой дом, готовность – 4%, фундамент бетонный общей площадью 7 кв.м.)

8

электричество

33 141,43 (141,43)

138.440

55.429

9

Минский район, Щомыслицкий с/с, д. Прилукская Слобода, участок № 202

15,4

жилой дом, фундамент из железобетон-ных блоков общей площадью 296 кв.м

-

электричество, газ

150 300,60 (91 100,60)

-

-

10

Минский район, Щомыслицкий с/с, д. Прилукская Слобода, участок № 245

14,9

жилой дом, готовность – 6%, фундамент свайный железобетон-ный общей площадью 148 кв.м

5

электричество, газ

50 697,74 (3 697,74)

120.500

48.246

11

Минский район, Щомыслицкий с/с, д. Прилукская Слобода, ул. Летняя, 12

14,5

жилой дом, готовность – 47%, фундамент железобетон-ный общей площадью 156 кв.м  

2

электричество, газ

87 293,49 (42 293,49)

162.000

64.862

12

Дзержинский район, Боровской с/с, д. Касиловичи

14,8

жилой дом, готовность – 11%, фундамент бетонный общей площадью 173 кв.м

-

электричество, газ

15 928,91 (5 928,91)

-

-

13

Дзержинский район, Дзержинский с/с, д. Ярошовка

16,7

жилой дом, готовность – 5%, фундамент блочный железобетон-ный общей площадью 93 кв.м

1

электричество, газ

15 646,72 (3 646,72)

16 429

6.577

14

Дзержинский район, Дзержинский с/с, д. Ясютевичи, ул. Центральная, 1Ж

15,0

жилой дом, готовность – 10%, фундамент железобетон-ный общей площадью 102 кв.м

2

электричество, газ

19 478,17 (4 478,17)

23.569

9.436

15

Дзержинский район, Станьковский с/с, д. Станьково, ул. Дружная, 2

20,0

хозблок, готовность – 90%, фундамент бетонный общей площадью 73 кв.м

5

электричество, газ, водопровод

14 743,26 (7 743,26)

31.603

12.653

16

Дзержинский район, Станьковский с/с, д. Станьково, ул. Дружная, 21

14,8

 

 
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Сегодня состоялся аукцион по продаже не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов в Минском, Дзержинском, Слуцком и Смолевичском районах....
 
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