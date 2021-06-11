От $ 4 тыс. за участок с «недостроем» в Слуцке до $ 64 тыс. – в Прилукской Слободе. Результаты аукциона

Минский райисполком выставлял на аукцион 11 изъятых у собственников участков с «недостроями» в Ждановичском, Острошицко-Городокском, Папернянском, Хатежинском и Щомылицком сельсоветах. На лоты было подано от одной до восьми заявок, на один лот – заявлений не поступило, на два было подано по одному заявлению, однако один участник на лот №3 не прошел регистрацию.
Три человека претендовали на участок №52 с «недостроем» в аг. Ратомка Ждановичского сельсовета. Участок 12 соток оснащен электричеством. Готовность жилого дома составляет 12%. Лот был оценен в 61.360 руб., в том числе строение – в 6360 руб. Участок с «недостроем» продан с молотка за 138.100 руб., или 55.293 доллара США по курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Папернянский сельсовет выставлял на аукцион 2 участка с незаконсервированными жилыми домами в аг. Семково. Общая площадь участка № 45 без коммуникаций составляет 14,6 сотки. Готовность жилого дома – 7%. При начальной цене лота 45.791 руб., в том числе дома – 5791 руб., он продан с молотка за 118.771 руб., или 47.554 доллара США. На лот претендовали 6 человек.
На участок № 82 в аг. Семково подали 3 заявления. Он насчитывает 12 соток, не имеет коммуникаций. Лот был оценен в 38. 933 руб., в том числе жилой дом – в 4933 руб. Он реализован за 91.803 руб., или 36.756 долларов США.
Хатежинский сельсовет выставлял на аукцион два участка с «недостроями» в аг. Хатежино. На участок без коммуникаций № 147 претендовали 6 человек. Готовность жилого дома составляет 12%. При начальной цене лота 48.061 руб., в том числе жилого дома – 6061 руб., он продан с молотка за 113.327 руб., или 45.374 доллара США.
На лот № 6 – участок с «недостроем» в аг. Хатежино – подали одну заявку. Он продан по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 108.562 руб., или 43.466 долларов США.
Щомыслицкий сельсовет выставлял на аукцион 4 участка.
Восемь человек заинтересовал участок № 101 в д. Городище. Земельный надел насчитывает 16,3 сотки, из коммуникаций имеется только электричество. Лот был оценен в 33.141 руб., в том числе жилой дом – в 141 руб. Он ушел с молотка за 138.440 руб., или 55.429 долларов США.
Три участка с «недостроями» были предложены в аг. Прилукская Слобода. Торги прошли по 2 из них.
Дзержинский райисполком выставлял на аукцион 4 участка с «недостроями», торги прошли по 3 из них. На один лот было подано 1 заявление, еще на один – заявок не поступило.
Слуцкий райисполком предложил участникам аукциона 8 участков с незаконсервированными жилыми домами. Торги прошли по 5 из них. Один лот продан единственному заявителю. На два лота заявлений не было.
Смолевичский райисполком выставлял на аукцион 5 участков с «недостроями». Торгов не было ни по одному лоту.
Более подробную информацию о лотах и результатах аукциона смотрите в нашей таблице.
№ лота
Адрес земельного участка
Площадьучастка, соток
Характеристика объекта
Кол-во уч-ов
Инженерная инфраструктура
Нач. цена предмета аукциона (в т.ч. дома), руб.
Цена продажи предмета аукциона,руб.
Цена продажи предмета аукциона, $
1
Минский район, Ждановичский с/с, аг. Ратомка, участок № 52
12,0
жилой дом, готовность– 12%, фундамент железобетон-ный общей площадью 130 кв.м
3
электричество
61 360,27 (6 360,27)
138.100
55.293
2
Минский район, Острошицко-Городокский с/с, д. Галица
15,0
жилой дом, готовность – 10%, фундамент железобетон-ный общей площадью 113 кв.м
2
-
34 057,79 (8 707,59)
45.000
18.017
3
Минский район, Острошицко-Городокский с/с, д. Новоселки, участок № 10
16,3
жилой дом, готовность – 12%, фундамент железобетон-ный общей площадью 170 кв.м
-
-
76 067,91 (31 522,81)
-
-
4
Минский район, Папернянский с/с, аг. Семково, участок № 45
14,6
жилой дом, готовность – 7%, фундамент блочный общей площадью 81 кв.м
6
-
45 791,34 (5 791,34)
118.771
47.554
5
Минский район, Папернянский с/с, аг. Семково, участок № 82
12,1
жилой дом, готовность – 7%, фундамент железобетон-ный общей площадью 69 кв.м
3
-
38 933,36 (4 933,36)
91.803
36.756
6
Минский район, Хатежинский с/с, аг. Хатежино
14,9
жилой дом, фундамент бетонный общей площадью 137 кв.м
1
-
103 392,83 (51 392,83)
108.562
43.466
7
Минский район, Хатежинский с/с, аг. Хатежино, участок № 147
14,9
Жилой дом, готовность– 12%, фундамент бетонный общей площадью 114 кв.м
6
-
48 061,79 (6 061,79)
113.327
45 374
8
Минский район, Щомыслицкий с/с, д. Городище, участок № 101
16,3
жилой дом, готовность – 4%, фундамент бетонный общей площадью 7 кв.м.)
8
электричество
33 141,43 (141,43)
138.440
55.429
9
Минский район, Щомыслицкий с/с, д. Прилукская Слобода, участок № 202
15,4
жилой дом, фундамент из железобетон-ных блоков общей площадью 296 кв.м
-
электричество, газ
150 300,60 (91 100,60)
-
-
10
Минский район, Щомыслицкий с/с, д. Прилукская Слобода, участок № 245
14,9
жилой дом, готовность – 6%, фундамент свайный железобетон-ный общей площадью 148 кв.м
5
электричество, газ
50 697,74 (3 697,74)
120.500
48.246
11
Минский район, Щомыслицкий с/с, д. Прилукская Слобода, ул. Летняя, 12
14,5
жилой дом, готовность – 47%, фундамент железобетон-ный общей площадью 156 кв.м
2
электричество, газ
87 293,49 (42 293,49)
162.000
64.862
12
Дзержинский район, Боровской с/с, д. Касиловичи
14,8
жилой дом, готовность – 11%, фундамент бетонный общей площадью 173 кв.м
-
электричество, газ
15 928,91 (5 928,91)
-
-
13
Дзержинский район, Дзержинский с/с, д. Ярошовка
16,7
жилой дом, готовность – 5%, фундамент блочный железобетон-ный общей площадью 93 кв.м
1
электричество, газ
15 646,72 (3 646,72)
16 429
6.577
14
Дзержинский район, Дзержинский с/с, д. Ясютевичи, ул. Центральная, 1Ж
15,0
жилой дом, готовность – 10%, фундамент железобетон-ный общей площадью 102 кв.м
2
электричество, газ
19 478,17 (4 478,17)
23.569
9.436
15
Дзержинский район, Станьковский с/с, д. Станьково, ул. Дружная, 2
20,0
хозблок, готовность – 90%, фундамент бетонный общей площадью 73 кв.м
5
электричество, газ, водопровод
14 743,26 (7 743,26)
31.603
12.653
16
Дзержинский район, Станьковский с/с, д. Станьково, ул. Дружная, 21