МТЗ запланировал промо-тур белорусских тракторов в США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Минский тракторный завод собирается показать свою технику на выставках в Соединенных Штатах Америки, сообщила пресс-служба предприятия.

Планируется, что выставки пройдут в сентябре. Промо-тур начнется в штате Иллинойс на специализированном сельскохозяйственном показе Farm Progress Show, далее он продолжится в Северной Дакоте – крупнейшей выставке Среднего Запада Big Iron Farm Show в аграрной отрасли.

Планируется, что МТЗ покажет три модели техники – Belarus-952.7, 1025.7 и 1221.7 – с двигателями экологического класса Tier IV Final.

В январе этого года тракторы Belarus-952.7, 1025.7 и 1221.7 с двигателями Caterpillar прошли сертификационные испытания для выхода на рынок Европейского союза.

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