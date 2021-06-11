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А. Лукашенко попросил Н. Кочанову остаться после совещания
11.06.2021 16:41 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTАлександр Лукашенко поручил Совету Республики проводить финальную экспертную оценку законодательных актов.
"Придется Совету Республики и Вам лично этим заняться, чтобы мы, не дай бог, не допустили каких-то ляпов или кто-то не пропихнул в законодательство того, что сегодня жизнью не востребовано", - подчеркнул Александр Лукашенко.
В Совете Республики опытные люди, от производства. Поэтому надо будет создать команду хороших юристов, философов, правоведов и прочих людей, которые будут работать при Совете Республики и важнейшие документы будут просвечивать на предмет жизни, жизнеспособности.
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Александр Лукашенко поручил Совету Республики проводить финальную экспертную оценку законодательных актов. "Придется Совету Республики и Вам лично этим...
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