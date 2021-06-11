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А. Лукашенко попросил Н. Кочанову остаться после совещания

11.06.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Александр Лукашенко поручил Совету Республики проводить финальную экспертную оценку законодательных актов.

"Придется Совету Республики и Вам лично этим заняться, чтобы мы, не дай бог, не допустили каких-то ляпов или кто-то не пропихнул в законодательство того, что сегодня жизнью не востребовано", - подчеркнул Александр Лукашенко. 
В Совете Республики опытные люди, от производства. Поэтому надо будет создать команду хороших юристов, философов, правоведов и прочих людей, которые будут работать при Совете Республики и важнейшие документы будут просвечивать на предмет жизни, жизнеспособности.


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Александр Лукашенко поручил Совету Республики проводить финальную экспертную оценку законодательных актов. "Придется Совету Республики и Вам лично этим...
 
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