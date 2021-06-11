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Лукашенко недоволен айтишниками и предпринимателями Беларуси

11.06.2021 17:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что ситуация с Парком высоких технологий и индивидуальными предпринимателями стала уроком для властей.

© Photo : ПВТ
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"Мы создавали IT-парк: ах, надо, ах, хорошо. Да, он сыграл свою роль. Мы очень благодарны всем тем, кто работал и работает в IT-парке. Они уже и на производстве, они уже и в Министерстве обороны, они уже и в Академии наук, и так далее и тому подобное", – заявил он на совещании во Дворце Независимости.

При этом Лукашенко сказал, "мы многие процессы там упустили". "И что мы получили? Самые продвинутые вроде бы, самые богатенькие и обеспеченные. Где они оказались?" – задал вопрос он.

"Второй пример – индивидуальные предприниматели. Правительство бегало тут бывшее: все кричали ая-яй, ой-ёй. И что мы получили?" – отметил Лукашенко.

"Поэтому это нам уроки, но жизнь идет, она же не остановилась. И получив где-то по голове, набив шишки, мы не должны останавливаться, двигаться должны вперед с учетом тех недостатков и тех уроков, которые были в прошлом", – отметил он.

После чего белорусский лидер пояснил свою позицию: идти от жизни и на шаг, чуть-чуть впереди.

"Чтобы обозначить ближайшие перспективы. Хотя их очень сложно в этом бешеном мире сегодня определять. Но насколько мы видим, настолько и надо делать эти шаги", – заключил он.

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Теги: Минск
 
 
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