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Оршанский район и обувь: последний доклад Шеймана в качестве управделами
11.06.2021 18:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн – Sputnik. Темой последнего доклада
© Photo : пресс-служба президента Беларуси
Рабочая встреча состоялась в пятницу, 11 июня, во Дворце Независимости в Минске, на ней особое внимание уделили развитию Орши и прилегающих территорий, данное направление курирует управделами.
Лукашенко поинтересовался мнением Шеймана о сложившейся в регионе в настоящее время ситуации.
Приводя пример, президент напомнил о местной фабрике художественных изделий, где планируется развивать еще одно направление – пошив обуви.
Лукашенко отметил, что главное здесь – сохранить специализацию предприятия, и только затем думать о новых производствах.
"Когда мы в свое время "Белхудожпромыслы" создавали, главная цель была – спасти рукодельцев, которых все меньше и меньше становится. Нельзя потерять традиционные производства на этой фабрике", – сказал он.
Белорусский лидер
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Отдельное внимание на встрече было уделено объединению "Белхудожпромыслы", которое курирует управделами президента.
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