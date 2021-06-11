Оршанский район и обувь: последний доклад Шеймана в качестве управделами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Темой последнего доклада отправленного в отставку управделами президента Виктора Шеймана главе государства стали экономическая ситуация в Оршанском районе, сообщила пресс-служба Александра Лукашенко.

Рабочая встреча состоялась в пятницу, 11 июня, во Дворце Независимости в Минске, на ней особое внимание уделили развитию Орши и прилегающих территорий, данное направление курирует управделами.

Лукашенко поинтересовался мнением Шеймана о сложившейся в регионе в настоящее время ситуации.

Приводя пример, президент напомнил о местной фабрике художественных изделий, где планируется развивать еще одно направление – пошив обуви.

Лукашенко отметил, что главное здесь – сохранить специализацию предприятия, и только затем думать о новых производствах.

"Когда мы в свое время "Белхудожпромыслы" создавали, главная цель была – спасти рукодельцев, которых все меньше и меньше становится. Нельзя потерять традиционные производства на этой фабрике", – сказал он.

Белорусский лидер потребовал заняться развитием Оршанского района в апреле 2017 года. Особое внимание Лукашенко, помимо Орши, приковано к городам Болбасово и Барань – последний он называл идеальным для жизни . Также президент требовал и возрождения промышленности в регионе.

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