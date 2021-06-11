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Александр Лукашенко подписал указ о развитии "Великого камня"

11.06.2021 20:45 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси подписал указ, который совершенствует правовое регулирование, направленное на улучшение инвестиционного климата в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Документ предусматривает придание большей самостоятельности администрации парка за счет передачи дополнительных полномочий от местных органов власти в части осуществления административных процедур, расширение видов его деятельности, поддержку стартапов и создание преференциальных условий для крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций 50 миллионов долларов и более.


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Президент Беларуси подписал указ, который совершенствует правовое регулирование, направленное на улучшение инвестиционного климата в Китайско-белорусском...
 
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